Maxi Schafroth bringt ein Comedy-Feuerwerk nach Neusäß

Der Nockherberg-Star begeistert in der Stadthalle. Seine spaßigen Spötteleien trafen den Nerv des Publikums. Und dazu muss es nicht mal politisch sein.

Man kennt ihn als passionierten Filme- und Liedermacher, lacht alljährlich Tränen bei seinen bitterbösen Frotzeleien auf dem Nockherberg – und seit kurzem verleiht er nun auch noch dem bayerischen Zeichentrickkobold Pumuckl seine unverkennbare Stimme: Maxi Schafroth, ein Allgäuer Ausnahme-Kabarettist, der mittlerweile weit über die Grenzen Bayerns hinaus zu einem unverwechselbaren Urgestein aufgestiegen ist. Nun hat das Multitalent mit seinem aktuellen Spaßmarathon auch in Neusäß für Begeisterungsstürme gesorgt und mit rund 650 Besuchern für eine restlos ausverkaufte Stadthalle gesorgt.

Schon bei seiner unkonventionellen Publikumsbegrüßung war Schafroth nicht zu stoppen: In einem herrlich schrägen Mundart-Dialekt ging der quirlige Comedian sogleich in einer schwindelerregenden Erzählgeschwindigkeit auf die unverkennbaren Eigenheiten Markus Söders und Hubert Aiwangers los, die dem Kabarettisten zufolge auch beide draußen vor der Stadthalle auf die Pause warteten, um dort die Zuschauer zu bespaßen („Sie können aber natürlich auch durch die Hintertür raus.“). Doch damit war es dann auch schon nahezu vorbei mit den rein politischen Hinterhältigkeiten des bayerischen Kabarett-Stars. Denn im folgenden Programm widmete sich Schafroth vollends den herrlich schräg überzogenen Unterschieden und Befindlichkeiten der süddeutschen Stammesgemeinschaften sowie deren angrenzende Nachbarvölker, Verächter und Bewunderer.

Aberwitziges Sammelsurium vogelwilder Grimassen

Mit einer Vielzahl an bayerischen Dialekten, einem aberwitzigem Sammelsurium vogelwilder Grimassen sowie schreiend komischen Körperverrenkungen wurde ausnahmslos jedes bajuwarische Völkchen durch den kabarettistischen Kakao gezogen, das zwischen Alpen und Donau ansässig ist: die bayerischen Schwaben mit ihrer legendären Sparsamkeit, die Allgäuer Bergbauernsippen mit ihrem grantelnden Hinterweltlerdasein, die Münchner Ureinwohnerschaft, deren vermeintlich städtischer Hochmut wohl keiner so anschaulich persiflieren kann wie der Meister der bayerischen Kabarettkunst selbst.

Beim Publikum hatten diese spaßigen Spötteleien zweifelsohne den richtigen Nerv getroffen, denn es verging kaum eine Sekunde, in welcher die Gäste der Stadthalle nicht in schallende Lachtränen ausbrachen. Und ganz nebenbei trug Schafroths Bühnenprogramm sogar auch noch im höchsten Maße zur bajuwarischen Allgemeinbildung bei. Denn wer wusste vorher schon, was es mit dem „Oberbayerischen Lodenreflex“ auf sich hat, warum der Schwabe als solcher bei einem Bonbel-Käse grundsätzlich die Wachshaut mit verspeist oder weshalb eine Fahrt nach München punktgenau der klassischen „Griechischen Tragödie“ gleicht?

Eines der Geheimrezepte an Schafroths Auftritt war dabei sicherlich, dass er seine kleinen skurrilen Anekdoten über die unbelehrbaren Freistaat-Bewohner trotz all des schrägen Klamauks mit einer derart natürlichen Überzeugungskraft über das Publikum verschoss, dass man fast schon gewillt war, ihm jedes einzelne Wort bedenkenlos zu glauben.

Herzerfrischend eigensinnige Lieder

Dass Schafroth allerdings nicht nur auf herzerfrischende Weise erzählen und parodieren kann, bewies er letzten Endes mit seiner eigensinnigen Liedermacherkunst, mit welcher er seine humoristischen Rundumschüsse auch noch musikalisch aufzupeppen vermochte. Zusammen mit dem Oettinger Gitarristen Moritz Gruber präsentierte der junge Lodenjacken-Rebell immer wieder höchst unkonventionelle Songtexte, die sich zwar nur in den seltensten Fällen tatsächlich reimten, dafür umso spaßiger in die Halle geschmettert wurden. So etwa das jazzige Western-Gstanzl „Gemeinsam sparsam sein“ über die verzweifelte Suche nach der billigsten Allgäuer Rasttankstelle oder auch die völlig überzogene Persiflage auf die klassische weiß-blaue Volksmusik im Radio, welche von Schafroth schlichtweg als „Altbayerische Brauchtumshybris“ bezeichnet wird.

Einer der musikalisch untermalten Höhepunkte war schließlich sein bitterböses Potpourri der Warteschleifenansagen deutscher Banken und Sparkassen – was vielleicht sogar so manchen Zuschauer spontan dazu bewogen hatte, augenblicklich das eigene Kreditinstitut zu wechseln. Ihren Lieblingskabarettisten wechselten die Besucher nach diesem Abend sicherlich nicht – denn Maxi Schafroth war erneut zur absoluten Hochform aufgelaufen.