Langer Stau auf der B 300: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab

Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es auf der B 300 bei Vogelsang zu einem Unfall mit einem langen Sattelzug. Die rechte Fahrspur Richtung Diedorf musste gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es Dienstagfrüh gegen 6.15 Uhr auf der B 300 bei Vogelsang zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe der Abzweigung nach Westheim (beim Gartencenter Wörner) kam der Lkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und legte einen Ampelmast um. Die Feuerwehren aus Steppach, Deuringen und Diedorf waren vor Ort im Einsatz. Entgegen der ersten Meldung war niemand eingeklemmt, der Fahrer des Sattelzugs wurde aber leicht verletzt.

B300: Spur-Sperrung nach Unfall mit Sattelzug

Die Einsatzkräfte mussten die Fahrbahn von Dreck und Schrottteilen reinigen. Zudem musste die Ampel entfernt werden, die der Lkw umgefahren hatte. Laut Polizei kann an dieser Stelle aktuell der Verkehr nicht durch eine Ampel geregelt werden, was vor allem die Fahrer von Westheim kommend betrifft. Da die rechte Fahrspur während des Einsatzes gesperrt werden musste, bildete sich am Morgen ein langer Rückstau. (dav)

Lesen Sie dazu auch