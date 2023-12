Nordendorf

vor 32 Min.

Ellgau und Nordendorf bauen auf die Sonnenenergie

Plus Das Thema erneuerbare Energien wird in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf immer wichtiger. Dies ist der aktuelle Stand in den verschiedenen Orten.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Die Orte im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf setzen immer mehr auf erneuerbare Energien. Noch während der Um- und Ausbaumaßnahmen im Kindergarten Pusteblume in Ellgau war geplant, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Nach etlichen Monaten des Wartens wurde das Dach des Kindergartenanbaus mit Photovoltaikpaneelen bestückt. Die Module sind fertig montiert. Bis die Paneele angeschlossen werden, heißt es in Ellgau abwarten.

Christine Gumpp, die Bürgermeisterin der Gemeinde, hofft darauf, dass die Paneele dann angeschlossen werden, wenn die Arbeiten im Nachbarort Nordendorf abgeschlossen sind, denn die Nachbargemeinden haben sich bei der Beauftragung zusammengetan. Einen Speicher lässt die Gemeinde Ellgau nicht installieren. Mit der Energie vom Dach soll das Kinderhaus „Pusteblume“ versorgt werden. Weitere Dächer kommunaler Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen auszustatten, ist in Ellgau zwar angedacht, müsse aber noch näher geprüft werden, erklärt Christine Gumpp mit Blick in die Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen