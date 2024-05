Dreifachmord in Langweid

Video zeigt Gerhard B. nach der Bluttat: "Hatte auf einmal die Waffe in der Hand"

Plus Eine Aufnahme der Polizei zeigt den mutmaßlichen Täter Gerhard B. kurz nach dem Dreifachmord in Langweid. Darin äußert er sich auch zum Motiv der Bluttat.

Von Philipp Kinne

Er wirkt gefasst. Fast so, als wäre nichts passiert. Dabei zeigt die Aufnahme den mutmaßlichen Dreifachmörder von Langweid kurz nachdem er drei Menschen erschossen hatte. Wie er sich jetzt fühlt, fragt ein Polizist den Schützen Gerhard B. in dem Video. Der mutmaßliche Mörder antwortet: "Wie man sich fühlt, wenn man das Leben gerade weggeschmissen hat." Während der Aufnahme, die nun vor Gericht abgespielt wurde, äußert der 64-Jährige seine ersten Reaktionen zu den tödlichen Schüssen im vergangenen Sommer.

Bodycam-Video zeigt Täter nach Dreifachmord in Langweid

Aufgenommen wurde das Video von einer Bodycam, also einer Kamera am Körper eines Polizisten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befindet sich Gerhard B. in einem Streifenwagen auf dem Weg in eine Zelle in Augsburg. Etwa eine Viertelstunde zuvor ließ sich der 64-Jährige widerstandslos festnehmen, nachdem er drei seiner Nachbarn erschossen und zwei weitere Menschen durch Schüsse schwer verletzt hatte. Die Tat – so stellt es sich während der andauernden Verhandlung am Landgericht Augsburg mehr und mehr heraus – ist wohl der blutige Höhepunkt eines jahrelangen Nachbarschaftsstreits.

