Queen feiert 70-jähriges Thronjubiläum – und in Täfertingen weht ihre Flagge

Die Queen ist seit 70 Jahren im Amt. Was sagen Briten im Landkreis Augsburg zu diesem Jubiläum? Sind ein Schotte und ein Ire ebenso begeistert wie ein Engländer?

Queen Elizabeth II. ist seit dem 6. Februar 1952 im Amt. Zu ihrem 70. Jubiläum beglückwünschen sie auch Briten aus dem Landkreis Augsburg. Zwei davon haben bereits unter ihr gedient und im Neusässer Stadtteil Täfertingen wird zu ihren Ehren sogar Elizabeths offizielle Staatsflagge gehisst.

John Malcolmson aus Täfertingen war sogar schon zur Gartenparty bei der Queen

John Malcolmson ist gebürtiger Nordire und glühender Fan der Royals, dem britischen Königshaus. Vom Jubiläum weiß der Täfertinger selbstverständlich schon länger, wie er sagt: "Am Wochenende hänge ich sogar die britische Flagge auf." Sie steht dabei symbolisch für die Queen. Gemeinsam mit seinem Bruder Samuel war Malcolmson 2016 sogar bei der Queen im Buckingham Palace zu einer Gartenparty eingeladen. Dort hat der 67-Jährige alle Mitglieder der Königsfamilie gesehen und erinnert sich noch genau an die Aura von Elizabeth II.: "Sie war dort der Boss."

Die Queen habe schon immer eine große Bedeutung für den Wahl-Täfertinger. Zwar stehe sie nicht mehr für das ehemalige Britische Empire. "Aber jedes Mal, wenn ich meine Rente aus Großbritannien überwiesen bekomme, denke ich mir: "God save the Queen."

"Den Schottenrock werde ich mir nicht anziehen"

Den Schotten wird oft ein gespaltenes Verhältnis zum englischen Königshaus nachgesagt. William Farquhar lebt in Westendorf, zählt sich aber nicht zu einem Kritiker der Queen. "Auch wir Schotten wünschen ihr alles Gute - sie macht ihre Arbeit gut." Er versichert, dass Elizabeth II. zum gesamten Königreich ein gutes Verhältnis habe. Als er beim Militär war, war die Queen damit automatisch auch seine oberste Vorgesetzte.

Trotzdem hält sich Farquhars Begeisterung für das Jubiläum am Sonntag in Grenzen. Er sehe sich die Zeremonie zu Ehren von Elizabeth nicht im Fernsehen an. "Auch meinen Schottenrock werde ich mir dafür nicht anziehen", sagt er und lacht.

Der Schotte William Farquhar aus Westendorf wird seinen Kilt zum Thronjubiläum nicht anziehen. Foto: Marcus Merk

Die Queen ist als erstes britisches Staatsoberhaupt 70 Jahre im Amt

Stewart Woodcock hat als Engländer ebenso unter Queen Elizabeth II. im Militär gedient. Der 75-Jährige lebt in Anhausen und spricht der Königin vor allem eine repräsentative Rolle zu: "Sie steht symbolisch für das Commonwealth." Besonders durch ihre 70-jährige Amtszeit genieße sie aber auch überall sonst ein hohes Ansehen. "Wer hat schon so ein respektiertes Staatsoberhaupt", fragt er.

Vom Jubiläum der Queen hat er vor allem durch seine Kontakte in England erfahren: "Die Zeremonie zum Jubiläum sehe ich mir an, wenn es im Fernsehen übertragen wird." Zusätzlich dazu findet die landesweite Feier zu Elizabeths Ehren vom 2. bis zum 5. Juni statt. Sie ist das erste britische Staatsoberhaupt, das sieben Jahrzehnte im Amt ist.

Die Queen feiert ihr 70. Jahr als Staatsoberhaupt Foto: Ben Stansall/PA Wire/dpa (Symbol)

Briten aus dem Landkreis Augsburg bevorzugen William als direkten Nachfolger der Queen

Nach 70 Jahren Amtszeit ist die 95-Jährige nach wie vor in der Lage, den königlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dennoch wird besonders im Vereinigten Königreich seit Längerem diskutiert, wer Elizabeths Nachfolge antreten soll. Die drei Briten aus dem Augsburger Landkreis sind sich jedoch einig. Sie bevorzugen Prinz William, den Enkel der Königin. Er solle trotz der rechtmäßigen Thronfolge vor seinem Vater, Kronprinz Charles, das Amt nach Elizabeth übernehmen.

Einig sind sich die drei auch in ihrer Bewunderung für Elizabeth und ihre Standhaftigkeit. Besonders Malcolmson freut sich auf das Jubiläum am Sonntag. "Ich schaue mir alle Beiträge dazu im englischen Fernsehprogramm an. Ob ich dazu ein Glas Sekt trinke, muss ich aber noch überlegen."