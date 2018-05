21:58 Uhr

Altenmünster weiter, Dinkelscherben raus Lokalsport

Dominik Osterhoff (rechts) hatte mit dem SC Altenmünster im Derby gegen den TSV Wertingen (links Moritz Hempel) mit 3:0 die Nase vorn und ist in der Bezirksliga-Relegation eine Runde weiter.

SCA 3:0 vor 1200 Zuschauern im Derby gegen den TSV Wertingen. TSV gegen Türksport Kempten chancenlos. Erneute Gewitterunterbrechung

Derby-Zeit am gestrigen Abend in Glött: Die Kreisliga-Vizemeister TSV Wertingen (Nord) und SC Altenmünster (West) trafen in der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation aufeinander. Die Zuschauer strömten reichlich ins Lilienstadion, auch das Wetter spielte – trotz drohender Gewitterwolken – bis zum Schluss mit. Und nach dem Abpfiff bejubelte der SCA einen 3:0-Sieg durch Treffer von Dominik Osterhoff und Aldin Kahrimanovic 82).

Sieger SC Altenmünster muss in der zweiten Relegations-Runde gegen den SC Griesbeckerzell ran. Ob eine dritte Runde nötig ist, hängt dann von der Landesliga-Relegation ab.

Ausgeschieden ist hingegen der TSV Dinkelscherben, der gestern Abend vor 600 Zuschauern gegen den FC Türksport Kempten mit 0:3 unterlag. Damit entgeht den Lila-Weißen ein Nachbarschaftsderby gegen den TSV Ziemetshausen. Die Begegnung in Westerheim an der Günz musste - wie schon das letzte Punktspiel gegen den TSV Diedorf - wegen eines Gewitters zehn Minuten vor Schluss für fast eine Stunde unterbrochen werden.

