vor 6 Min.

Das Donnerwetter macht kurz Ärger

Bei der Thierhauptener Turniertagen muss eine Prüfung wegen des Unwetters abgesagt werden

Wie immer bestimmten die Wetterverhältnisse über den Erfolg der Thierhauptener Turniertage. Wegen des Unwetters musste aus Sicherheitsgründen die letzte Prüfung auf dem Außenreitplatz abgesagt werden. Auch der geplante Grillabend fiel buchstäblich ins Wasser. Trotzdem ging die Großveranstaltung dank der Hilfe vieler fleißiger Hände gut über die Bühne.

Vom gastgebenden Verein gingen zahlreiche Reiter an den Start. Lara Merk auf Cremant de Luxe landete auf dem dritten Platz bei der ersten Prüfung Dressur Klasse L. Bei der folgenden Dressur-WB-LPO lag Samira Meir auf Dreamcatcher auf Platz zwei und Michaela Groß auf Glorie auf dem dritten Platz. Die Pony-Dressurreiterprüfung Klasse L (Ponycup) gewann Launa Link/Game over vom RC Mauritius Diepersdorf. Auf der Dressurprüfung Klasse A* kam Nicole Meir/Dreamcatcher auf den vierten, Michaela Groß/Glorie auf den fünf Platz. Champions-Siegerin wurde Selina Österle/Tennessee vom RC Fischen. Isabell Kastner/Soncetto aus Westendorf/Kühlenthal (RV Augsburg-West) wurde Zweite. Sie wurde bei der Dressurreiterprüfung Klasse A Dritte. In der Dressurpferdeprüfung A gewann Susanne Metzger aus Mittelstetten auf Dreamcatcher. Hier gab es mit Michaela Ketzler/Georgy (Ingolstadt-Hagau) und Lara Merk/Fayence (Reitverein Thierhaupten) zwei zweite Plätze.

Die Springprüfung Klasse A* gewann Laura-Sophia Wintermeyer auf Aladin vom gastgebenden Verein. Über den zweiten Platz freute sich Carolin Kugelmann/Alessandro aus Neusäß (RV Schloß Aystetten). Auch Samira Meir, Kathrin Wiedenmann, Lucia Kurz und Miriam Frey vom Gastgeber waren angetreten.

Bei der Springprüfung M* wurde Judith Thum/Pastella aus Adelsried Dritte. Die Springpferdeprüfung A** gewann Werner Ehinger/Galan (Lützelburg vor Thomas Hahn auf Carolina aus Altenmünster (RV Augsburg-West). Den dritten Platz belegte Simone Baur/North Carolina (TSC Königsbrunn).

Die Springprüfung L gewann Markus Miller/Connory (RFV Thierhaupten). Bei der Springpferdeprüfung L war Michael Bogenhauser/Las Vegas (RFV Fischach) erfolgreich. Theresa Albrecht/Fausta (Lützelburg) ritt auf den dritten Platz.

Bei der Stilspringprüfung der Klasse A* am Tag nach dem Unwetter holte Laura-Sophia Wintermeyer auf Aladin (RFV Thierhaupten) den Sieg in der zweiten Abteilung. Den Abschluss dieses Turniers machte die Springprüfung M*. Zweiter wurde Werner Ehinger/Lazarus (Lützelburg). (hils)

Weitere Ergebnisse gibt es im Internet unter www.reitverein-thierhaupten.de.

Themen Folgen