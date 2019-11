vor 33 Min.

Der feine Unterschied

Das Altenmünsterer Spielertrainer–Duo mit Aldin Kahrimanovic und Peter Ferme (von rechts) ist beim Bezirksligisten unverzichtbar, während ihrer Kollegen vom TSV Gersthofen derzeit nur eingreifen, wenn Not am Mann ist.

Während beim SC Altenmünster das Spielertrainer-Duo Ferme/Kahrimanovic unverzichtbar ist, kicken Fischer/Schmidt beim TSV Gersthofen nur, wenn Not am Mann ist

Neun Plätze und zwölf Punkte trennen derzeit den SC Altenmünster und den TSV Gersthofen in der Fußball-Bezirksliga Nord vor dem morgigen Landkreisderby (Anstoß 14 Uhr). Dass der Abstand morgen geringer werden könnte, danach sieht es zumindest auf dem Papier nicht aus. Die Gäste haben bei einem Unentschieden sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und mussten sich zum letzten Mal am 13. September beim 0:2 gegen den SC Bubesheim geschlagen geben. Gegen jenen Bubesheimer, gegen die es für den SCA am vergangenen Spieltag bei der 0:4-Klatsche überhaupt nichts zu holen gab.

Sucht man nach Gemeinsamkeiten zwischen dem Dorfverein aus dem Zusamtal und den Kickern aus der Ballonstadt, dann fällt auf, dass beide Teams jeweils auf ein Spielertrainer-Duo bauen. Doch der feine Unterschied besteht darin, dass beim SC Altenmünster Peter Ferme und Aldin Kahrimanovic aus dem Team nicht nur aufgrund ihrer Routine nicht wegzudenken sind. Die Quantität im Kader lässt dies nicht zu, während beim TSV Gersthofen Florian Fischer und Mario Schmidt nur dann einspringen müssen, wenn die Personalnot außergewöhnlich groß ist. Doch das war in dieser Saison beim Tabellenzweiten selten der Fall. Gemeinsam kommen Fischer (2) und Mario Schmidt (4) auf lediglich sechs Einsätze. „Aktuell werden wir nicht benötigt“, meint Florian Fischer, der sich nur ungern an das Hinspiel erinnert: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Altenmünster hat mit dem einzigen Torschuss das 1:1 gemacht. Da gilt es, etwas gut zu machen.“ Doch der TSV-Coach hat höchsten Respekt vor dem Gegner und desssen Heimstärke.

Das Altenmünsterer Duo Ferme (15) und Kahrimanovic (13) kann da auf ganz andere Einsatzzahlen verweisen. Dabei würde SCA-Cheftrainer Peter Ferme am liebsten so handeln wie seine Gersthofer Kollegen und nur dann einspringen, wenn Not am Mann ist. Doch daran ist momentan überhaupt nicht zu denken. Denn die Verletztenliste bei den Gastgebern ist nach wie vor sehr groß. Neu hinzugekommen ist nach Ablauf seiner Sperre zu allem Überfluss nun auch noch Kapitän Sebastian Kaifer, der sich im Training den kleinen Finger gebrochen hat und operiert werden musste. Ihn einzusetzen, will Ferme nicht riskieren. „Es ist wohl besser ihm noch eine Woche Zeit zu geben, damit wir in den letzten drei Spielen vor der Winterpause gegen Holzkirchen, Stätzling und Mertingen mit voller Kraft auf dem Platz stehen.“ Das gleiche gelte für Dominik Osterhoff, Nico Schuster und Alessandro Kadura. Beim TSV Gersthofen befinden sich Daniel Biehal und Tobias Zimmermann im Aufbautraining.

Vor einer Woche hat Peter Ferme, der in Gersthofen wohnt, den TSV Gersthofen beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Affing beobachtet und hat dort eine starke Mannschaft des Tabellenzweiten gesehen. „Wenn wir gegen die eine Chance haben wollen, dann müssen wir wesentlich kompakter stehen als in Bubesheim“, weiß Ferme auf was es in diesem Duell, das in der Vorrunde 1:1 endete, letztlich ankommen wird. (her/oli)

Themen folgen