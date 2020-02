vor 27 Min.

Ein Torjäger wird Co-Trainer

Beim SSV Margertshausen kommt Zeljko Brnadic für Max Reiser

Eine Änderung im Trainerstab gab es zur Winterpause beim SSV Margertshausen. Co-Trainer Max Reiser musste schweren Herzens seinen Rücktritt aus beruflichen Gründen bekannt geben. „Max hat großartige Arbeit geleistet. Seine Einstellung und sein positiver Charakter auf und neben dem Platz waren uns immer eine große Stütze. Die Tür beim SSV wird ihm immer offen stehen, egal ob als Spieler oder in anderer Funktion“, so Abteilungsleiter Stefan Schalk.

Glücklicherweise konnte die Lücke schnell und adäquat geschlossen werden. Mit Zeljko Brnadic wird künftig ein sehr erfahrener Spieler Seite an Seite mit Cheftrainer Toni Kempter arbeiten. Der Torjäger spielte viele Jahre beim TSV Gersthofen, der DJK Lechhausen oder dem TSV Rain von der Bezirksoberliga bis zur Bayernliga. Zuletzt war er als Spielertrainer in Alsmoos-Petersdorf tätig. Der 38-Jährige, der aus Gersthofen stammt und seit einiger Zeit in Maingründel wohnt, soll den jungen Spielern mit seiner Routine sowohl auf dem Trainingsplatz als auch auf dem Spielfeld weiterhelfen. Abteilungsleiter Christian Egge freut sich über die Neuverpflichtung: „Wir sind stolz darauf, einen so erfahrenen Spieler und Trainer als Verstärkung in unserem Team begrüßen zu können.“

Der SSV Margertshausen startet am 14. Februar in die Vorbereitung. Trainer Thomas Kempter für die 1. Mannschaft und Alexander Müller für die 2. Mannschaft haben insgesamt 16 Trainingseinheiten geplant, davon drei in der Soccerhalle, um die Teams für den Rückrundenstart fit zu bekommen. Dazu kommen etliche Vorbereitungsspiele. Die Ziele sind für beide Teams ähnlich. Die „Erste“ will versuchen, noch an die vorderen Tabellenplätze der Kreisklasse Augsburg Süd heranzukommen, während die „Zweite“ die Tabellenführung in der B-Klasse nicht aus der Hand geben will. (id)

Testspiel-Termine: Sonntag, 23. Febr.: SSV 1 und SSV 2 gegen SF Friedberg; Samstag, 29. Febr.: Kissinger SC – SSV (Kunstrasen Kissing), Samstag, 7. März: SSV – TSV Steppach (Kunstrasen in Gersthofen); SSV 2 – ESV Augsburg in Margertshausen; Sonntag, 15. März: SSV – Loppenhausen (Kunstrasen in Neusäß), SSV 2 – SSV Bobingen in Margertshausen.

