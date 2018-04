Eine Relegation hat auch ihren Reiz

vor 42 Min.

Warum dem Ustersbacher Urgestein Georg Schweinberger der Gerstensaft nie ausgeht

Er zählt zu den Urgesteinen des TSV Ustersbach, wohnt unmittelbar neben der Sportanlage. Mit seinem Heimatverein hat Georg Schweinberger schon in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse Nordwest gespielt. In dieser Saison betritt der 33-Jährige Neuland: Nach einer Umgruppierung tritt der TSV Ustersbach in der Kreisklasse Süd an. Dort liegen die Gelb-Blauen auf Rang zwei gut im Rennen. Vor dem Verfolgerduell am Sonntag gegen den SV Untermeitingen spricht Georg Schweinberger in der AL-Elferwette über sportliche und private Belange.

Ronaldo oder Ibrahimovic?

Beide haben zuletzt geniale Tore gemacht. Ronaldo hat einen Fallrückzieher versenkt, Ibrahimovic aus 40 Meter getroffen. Ich tendiere zu Zlatan Ibrahimovic, er ist ein ganz eigener, besonderer Typ. Noch mehr wie Ronaldo.

FCA oder FCB?

FCB-Fan und FCA-Sympathisant. Von klein auf bin ich für Bayern. Da hat sich auch seit dem Aufstieg des FCA nichts daran geändert.

Fisch oder Fleisch?

Eindeutig Fleisch. Ich bin froh, wenn jetzt die Grillsaison wieder los- geht und wir vor dem Sportheim ein schönes Steak auf den Grill werfen können. Am Samstag wird es wohl nichts werden, weil der TSV Ustersbach da die Silberne Raute des Fußball-Verbandes verliehen bekommt. Aber vielleicht geht ja nach dem Training was.

Weißwein oder Weißbier?

Eindeutig Weißbier. Als Braumeister bin ich natürlich Biertrinker. Außerdem ist man da mit einem Haustrunk ausgestattet, sodass der Gerstensaft nicht ausgeht. Ich bevorzuge allerdings eher ein untergäriges Export-Bier. Weißwein trinke ich höchstens beim Brautverziehen. Aber das kommt ja nicht so oft vor.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Ich war schon immer ein Frühaufsteher. Das kommt mir jetzt als Vater von zwei kleinen Kindern mit eindreiviertel Jahren und vier Monaten zu- gute. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme und sehe, was sie schon wieder gelernt haben.

Helene Fischer oder AC/DC?

Kommt auf den Zeitpunkt an. Helene Fischer auf der Party, AC/DC zum Pushen in der Kabine. Wenn unser Coach Simon Geldhauser auflegt, kommt da sogar Reggae oder Black. Ich höre aber eigentlich alles querbeet.

Zeitung oder Internet?

Meine Eltern bringen mit jeden Tag die Zeitung. Da schaue ich dann schon mal gerne in den Lokal- und den Lokalsporteil rein. Ansonsten beziehe ich meine Informationen über das Handy.

Kraftraum oder Waldlauf?

Allein fehlt mir zum Waldlauf der Ansporn. Da muss ich mich schon durchringen. Auch in ein Studio gehe ich nicht für mich allein, höchstens mal mit der Mannschaft. Viel lieber gehe in der fußballfreien Zeit zu unserer AH zum Hallenkick.

Tore schießen oder verhindern?

Als Sechser bin ich eigentlich für das Toreverhindern zuständig.

In dieser Saison läuft es bis jetzt überragend, was das Tore schießen anbelangt. Von meinen neun Treffern habe ich aber zwei Drittel durch Freistöße erzielt. Mal mit Gewalt, mal fein gezirkelt (lacht) – je nachdem, wie man es gerade gebraucht hat.

Schafkopf oder Playstation?

Schafkopf. Seit wir mit Stefan Knauer, Simon Geldhauser, Cosmin Uilacan oder Julian Joachim einige ältere Semester in der Truppe haben, geht wieder mehr zusammen. Da wird schon mal ein mannschaftsinternes Turnier gespielt.

Kreisklasse oder Kreisliga?

Kreisliga hat schon was. Aber in der Kreisklasse oben mitspielen macht auch Spaß. Wie weit es reicht, werden wir in den kommenden Spielen gegen Untermeitingen und Langerringen sehen. Nach diesen Spielen gegen die Verfolger kann man mehr sagen. Sollten wir aufsteigen, würden wir natürlich nicht Nein sagen. Und eine Relegation hätte sicher auch ihren Reiz. Das habe ich schon mal mitgemacht. Da haben wir als Tabellenzweiter der Kreisliga um den Aufstieg in die Bezirksliga gespielt. (oli)

