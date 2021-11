Diese Bank ist eine Bank

Plus Beim TSV Gersthofen entscheiden oft Einwechselspieler die Begegnungen. Ob der Spielbetrieb weiter fortgesetzt wird ist noch sehr ungewiss. Bedingungen unklar

Es dauerte ein wenig, bis das 4:1 gegen den SV Egg an der Günz, der bisher höchste Saisonsieg des TSV Gersthofen, gebührend gefeiert werden konnte. Denn die Spieler warteten im Mittelkreis auf ihren verletzten Mannschaftskameraden Florian Gai, bis der sich auf Krücken zu ihnen gesellt hatte. Dann hüpfte und tanzte man ausgelassen über den Rasen. Gerhard Hildmann beobachtete das fröhliche Treiben aus der Ferne. „Als Aufsteiger 30 Punkte nach 21 Spielen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen“, zeigte sich der Trainer sichtlich zufrieden mit dem bisher Erreichten. Das hatte man dem TSV nicht unbedingt zugetraut. „Wir sind fit ohne Ende und wir haben eine tolle Bank. Das ist unser großes Plus. Dafür beneiden uns viele anderen Vereine.“