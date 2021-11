Ein Unentschieden, das freut und ärgert

Meitinger Frauen holen fünf Tore auf und verspielen dann zwei Treffer Vorsprung

Nach der 19:19 (11:7)-Punkteteilung beim TSV Friedberg dürfen sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TSV Meitingen nach einem Fünf-Tore-Rückstand in der ersten Halbzeit zum einen über eine starke Comeback-Leistung freuen, zum anderen muss man sich ärgern, nicht beide Punkte mit nach Hause genommen zu haben. Gut eine Minute vor Schluss lag man nämlich mit zwei Toren in Führung.

Nach 20 Spielminuten musste man einen 5:10-Rückstand hinnehmen. Ob das nun an der ungewohnten Trikotsituation, dem Fehlen zweier Stammkräfte oder der robusten Abwehrarbeit der Friedbergerinnen lag, ist nicht eindeutig zu sagen. Doch vor allem in der Abwehr kämpfte jede für jede und so ließ man auch dank einer gewohnt starken Laura Nowak im Tor von Spielminute 21 bis 30 nur noch ein Gegentor zu. In Minute 47 ging Meitingen das erste Mal in Führung.

Die jüngste Spielerin war die beste Torschützin

Die junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung.

Kim Bartosch war nicht nur jüngste Spielerin der Partie, sondern mit neun Treffern auch beste Werferin. Leider konnte man das Momentum nicht nutzen. Wenn man den Spielverlauf betrachtet, ist das 19:19 aber wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis. (AL)