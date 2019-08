vor 26 Min.

Jetzt gilt’s!

SC Altenmünster trifft erstmals auf Gegner seiner Kragenweite

Mit dem SC Bubes- heim (0:3) und dem TSV Gersthofen (1:1) hat der SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord an den ersten beiden Spieltagen Schwergewichte vorgesetzt bekommen. Mehr als die Ausbeute von einem „Pünktchen“ war in diesen Begegnungen nicht drin. Jetzt folgen für die Zusamtaler in den nächsten Wochen Gegner, „die etwa unsere Kragenweite haben“, weiß Abteilungsleiter Oliver Osterhoff, wie wichtig vor allem die Partie am morgigen Sonntag um 17 Uhr beim Schlusslicht SV Holzkirchen ist.

Von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ will SCA-Spielertrainer Peter Ferme allerdings noch nicht sprechen. Auch wenn der Gegner mit zwei Niederlagen einen schlechten Start erwischte, leichter mache dies die Aufgabe auf keinen Fall. Ferme vermutet, dass Holzkirchen alles daran setzen wird, um erstmals in dieser Saison erfolgreich zu sein.

Nach dem jüngsten Remis seiner Truppe in Gersthofen sprach Altenmünsters Coach, dass einige Dinge wesentlich besser gelaufen seien als bei der Auftaktpleite gegen Bubes-heim. Dennoch weiß der 32-Jährige, dass noch viele Sachen besser gemacht werden müssen. „Daran müssen wir arbeiten“, so Ferme. In Gersthofen wurden zum Beispiel kaum zwingende Torchancen kreiert. Doch das war letztlich nur zweitrangig. Für Ferme war und ist es wichtig, dass die Mannschaft in ihrer Kompaktheit ein gutes Bild abgegeben und auf diesem Sektor weitere Fortschritte gemacht hat. Dem Gegner wenig Räume geben, dieses Mittel könnte letztlich im Ries der Schlüssel zu einem guten Ergebnis sein.

Personell sieht es bei den Schwarz-Roten gegenüber der Vorwoche ein wenig besser aus. Der spielende Co-Trainer Aldin Kahrimanovic kehrt rechtzeitig aus dem Urlaub zurück, und auch Routinier Walter Rappel könnte nach seinen Muskelbeschwerden wieder zum Kader stoßen. Dagegen muss Thomas Lauter (Knie) weiter passen, während bei Angreifer Patrick Pecher zu Beginn dieser Woche noch nicht abzusehen war, ob er eine Option für das Kellerderby sein könnte. (her)

