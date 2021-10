Unentschieden fühlt sich wie Niederlage an

Plus Neusäß beim Schlusslicht nur 0:0. Vier Elfmeter in einem Spiel. 30 Minuten Unterbrechung nach schwerer Verletzung

Ein kurioses und intensives Auswärtsspiel mit einem Strafstoßfestival konnte Tabellenführer TSV Dinkelscherben bei der SpVgg Langerringen mit 5:3 für sich entscheiden. Insgesamt vier Mal zeigte Schiedsrichter Erwin Sauer in der teils sehr hitzigen Partie auf den Elfmeterpunkt. Einen überraschend deutlichen aber aufgrund einer in allen Mannschaftsteilen seriösen Leistung verdienten 5:1-Auswärtssieg landete der TSV Zusmarshausen beim FC Königsbrunn. Die SpVgg Westheim verlor gegen den TSV Göggingen das Spiel mit 0:1 und Torhüter Valentin Coca mit einer schweren Verletzung.