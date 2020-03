vor 54 Min.

Nur einen Satz lang mitgehalten

TSV Gersthofen setzt sich im Landkreisduell gegen Altenmünster durch

Auch am vorletzten Spieltag der Volleyball-Bezirksklasse Nord konnten die Damen des TSV Gersthofen erneut sechs Punkte einfahren. Gegen die Gastgeberinnen aus SC Altenmünster gewannen sie 3:0, gegen den FC Affing 3:1. Altenmünster konnte sich mit einem Sieg gegen Affing auf Platz fünf im Mittelfeld behaupten.

Im ersten Satz gegen Altenmünster fanden die Gersthoferinnen nur schwer ins Spiel. Der SCA startete gegen das Spitzenteam aus der Lechstadt überragend und übernahm lange die Führung. Doch die Gersthofer Girls holten auf, setzten den SCA unter Druck und bewiesen die bessere Nervenstärke. Mit 27:25 entschied der TSV den Satz doch noch für sich. Dann fuhren die Häubl-Schützlinge hoch und steigerten sich stetig von Satz zu Satz (25:14, 25:9). Am Ende nahm der TSV Gersthofen die ersten drei Punkte des Tages mit.

Im Tiebreak Nervenstärke bewiesen

Die nächste Begegnung mit dem FC Affing war ein durchwachsenes Spiel, geprägt von Höhen und Tiefen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen beider Mannschaften, bei dem der SC Altenmünster diesmal mehr Nervenstärke bewies und im Tiebreak gewann (22:25, 25:20,19:25, 25:18, 15:12).

Am Spieltag zuvor schafften es die Spielerinnen aus Altenmünster zunächst nicht, zu ihrer gewohnten Form aufzulaufen, sodass das erste Spiel gegen den TSV Inchenhofen 1:3 abgegeben werden musste (18:25, 25:19, 17:25,12:25). Gegen die DJK Hochzoll konnte dann doch ein 3:1-Sieg verzeichnet werden (17:25, 25:19, 25:22, 25:21).

Etwas zu sicher ging der TSV Gersthofen nun in das zweite Spiel gegen Affing. In den ersten beiden Sätzen konnten sich die Teams nicht wirklich für einen Gewinner entscheiden, letztendlich hatten die TSV-Mädels bei den entscheidenden Punkten die stärkeren Nerven (25:19, 25:22). Nachdem Affing den Gersthofer Girls im dritten Satz einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machte und diesen mit 25:20 gewann, wollten die Gersthoferinnen den Sack endlich zu machen. Sie klärten den vierten Satz mit einem eindeutigen 25:10 für sich und somit das letzte Spiel mit 3:1.

Am 21. März steht nun der letzte Spieltag der Saison an, an dem sich der TSV Gersthofen noch einmal gegen Spitzenreiter TSV Friedberg II und den TSV Inchenhofen beweisen muss, bevor der endgültige Tabellenplatz über Meisterschaft und Aufstieg entscheidet. (fp-/losi)

SC Altenmünster: Burkhardt, Donderer, Hartmann, Kasperek, Küffner, Litzel, Mengele, Panknin, Schmid, Seeger, Seitel, Wiedemann.

TSV Gersthofen: Dosch, Lind, Listle, Monzert, Müller, J. Wiedemann, S. Wiedemann, Yenmis

