So mancher Gegner wurde überrollt

Nur mühsam konnten Patrick Dommer (links) und der TSV Welden dem TSV Ustersbach (am Ball Philipp Habla) folgen.

Munteres Toreschießen in den Testspielen. Ein Spieler trifft gleich fünf Mal

Der Beginn der Punktrunde in den unteren Fußballklassen rückt immer näher. Und die Visiere werden immer schärfer eingestellt. In den Testspielen des Wochenendes taten sich Patrick Reilich (5) und und Christoph Werner (4) vom FC Langweid, Julian Kania (4) und Simon Achatz (3) vom TSV Dinkelscherben sowie Marc-André Wimmer vom TSV Zusmarshausen (3) besonders hervor.

(0:2). Im Vergleich der Kreisklassisten behielt der Gast auf dem Süden die Oberhand. Julian Joachim (19.) und Simon Marz (22.) brachten Ustersbach mit einem Doppelschlag in Führung. In der 70. Minute sorgte Stefan Kraus für den Endstand.

(4:0). Mit 11:0 überrollten die Hausherren den Kreisklassisten. Julian Kania (4), Simon Achatz (3), Leon Adler (2), Thomas Kubina und Martin Hauser konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

(3:3). Ein munteres Toreschießen, bei dem Severin Blochum, Omar Samouwel und Fabian Tögel für Horgau trafen.

(1:4). Drei Treffer von Neuzugang Marc-André Wimmer (16., 21., und 40.) sowie ein weiterer von Lukas Drechsler (44.) sorgten für den 1:4-Pausenstand. Nach dem Wechsel trafen Christian Wink (54./Foulelfmeter), Johannes Link (82.) und Luca Jaskolka (88.) zum Zusser Kantersieg. Kevin Britsch (64.) und Musa Susso (67.) konnten mit einem Doppelschlag auf 3:5 verkürzen.

(1:4). Nach dem 0:1 durch Marius Schütz (10.) glich Christian Herr per Foulelfmeter aus (20.). Weiter ging es Schlag auf Schlag und klassenhöhere Gast zog innerhalb fünf Minuten auf 1:4 davon (Andreas Huber, Eigentor, Marius Schütz) davon. In der 47. Minute verkürzte Michael Furnier auf 2:4, ehe Heimkeeper Dominik Chytry einen selbstverschuldeten Foulelfmeter und den Nachschuss glänzend parierte. Christian Herr und wiederum Michael Furnier (74./77.) sorgten noch für den 4:4-Ausgleich. (mira)

(3:2). Der SVO präsentierte sich gegen den „Pokalschreck“ in Torlaune, zeigte sich aber auch defensiv anfällig. Danijel Milicevic (2), Jakob Hampel, Florian Urbas und Johannes Birkmaier waren die Torschützen für Ottmarshausen.

(2:1). Nachdem Fischach zur Pause noch führte, drehten die Gäste den Spieß um. Sebastian Zetzmann und Maximilian Fischer waren für den TSV, Lucas Fries, Felix Wüst und Julian Reich für den SCB erfolgreich.

(0:1). Ein Treffer von Torjäger Julien Jaremkow langte Achsheim nicht. Für Leitershofen trafen Tobias Foth, Niklas Dewitz, Alexander Vollrath und Fabian Zimmermann.

(2:0). Der SVG war die spielbestimmende Mannschaft und landete auch in der Höhe einen verdienten Sieg. Die Tore erzielten Sebastian Paulus (9.), Florian Pfisterer per Foulelfmeter (17.) und Gernot Forstner per Kopfball (62.).

. Mühelos gewann Deuringen dieses Testspiel. Die Tore erzielten Felix Färber, Andreas Harnischmacher (2) und Matthias Link.

(0:2). Nach der Pause kam der FCL in Fahrt. Mit Patrick Reilich (5), Christoph Werner (4) und Kevin Albrecht teilten sich lediglich drei Spieler die Torausbeute.

