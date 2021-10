Sport

03.10.2021

Fußball-Nachlese: Wenn die Rote Laterne nicht erlischt

Plus Die Fußball-Nachlese: Cosmos Aystetten und Altenmünster werden den letzten Platz nicht los. Und Gersthofens Trainer spricht vom Ausflug einer Schülermannschaft.

Von Oliver Reiser

Wenn es so weiter geht, kann sich der SV Cosmos Aystetten einmal in die Vereinschronik schreiben, der technisch und fußballerische beste Absteiger gewesen zu sein, den die Landesliga Südwest je gesehen hat. Seit zehn Spielen laufen die Schützlinge von Trainer Marco Löring einem Erfolgserlebnis hinterher. „Es ist Wahnsinn! Die letzten vier Spiele nicht zu gewinnen, das ist hart“, sagt der 39-Jährige nach der erneuten 0:1-Heimpleite gegen den SV Egg an der Günz. „Die Mannschaft hat alles gegeben. Mehr Chancen kannst du dir nicht herausspielen, weniger kann man hinten nicht zulassen“, will er seinem Team keinen Vorwurf machen. „Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben“, kann sich Löring das Ausbleiben der Erfolge nicht erklären.

