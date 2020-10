00:01 Uhr

Stadtbergen glückt Befreiungsschlag

TSG siegt 4:0 im Kellerduell bei Neusäß II

Einen wichtigen Dreier konnte die TSG Stadtbergen einfahren. Im Kellerduell der Fußball-Kreisklasse Nordwest beim TSV Neusäß II behielten die Gäste mit 4:0 die Oberhand. Derweil musste sich der TSV Lützelburg in Bärenkeller 0:2 geschlagen geben. Das Spitzenspiel TSV Leitershofen – FC Emersacker und die Partie VfR Foret – SV Ottmarshausen wurden wegen Corona-Verdachtsfällen verlegt.

(1:0). Die Heimelf erwies sich in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel als etwas cleverer und gewann durch Treffer von Thomas Danny sowie Dominik Breitner mit 2:0.

(1:2). Gleich zwei Geschenke verteilten die Hausherren in der zweiten Hälfte an den Gast aus Welden. Sowohl der Distanzschuss von Bastian Völk (12.) als auch ein kapitaler Ballverlust, welcher zum 2:0 durch Michal Durica (22.) führte, wären definitiv zu verhindern gewesen. Die Schwarz-Gelben rafften sich daraufhin nur schwer auf, konnten jedoch nach geraumer Zeit den Weg zurück ins Spiel finden und selbst Chancen kreieren. Als Tom Grimbacher am Ende der ersten Hälfte im Strafraum umgerissen wurde, konnte Benedikt Wellkamp souverän zum 1:2 verwandeln. Alle Hoffnungen, in der zweiten Hälfte eine Aufholjagd zu starten, wurden jedoch relativ schnell durch den zweiten Treffer von Bastian Völk (51.) zum 3:1 begraben. In der restlichen Spieldauer lief man zwar immer wieder an, konnte aber bis auf ein nicht gegebenes Tor auf Grund eines angeblichen Handspiels nichts Zwingendes erspielen und musste sich letztlich auf Grund der individuellen Fehler verdient den Gästen aus Welden geschlagen geben. (bewe)

(0:2). Über 90 Minuten dominierten die Gäste aus Stadbergen die Partie beim TSV Neusäß II und siegten am Ende auch verdient mit 4:0. Für die TSG trafen Nicolas Klingauf (10. und 41. Minute) sowie in Durchgang zwei Batuhan Aysan (66.) und Hardy Noack (82.). (AL)

