Eine internationale Mischung geht für Langweid an den Start

Plus Die Erwartungen für die etablierten Spielerinnen sind höher gesetzt. Wie sich die Frauen des TTC Langweid in der 2. Bundesliga behaupten wollen. Start mit zwei Heimspielen

„Es fühlt sich komisch an, wieder einen Schläger in der Hand zu haben“, meinte Cennet Durgun beim ersten gemeinsamen Training mit ihren Spielerinnen. Zwei Jahre lang war die Trainerin und Managerin des Tischtennis-Zweitbundesligisten TTC Langweid bedingt durch die Corona-Pandemie nicht mehr im Wettkampfmodus.