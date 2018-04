Zusehen, wie die anderen jubeln

vor 23 Min.

Nach 24 Spieltagen als Tabellenführer der Bezirksliga Nord muss der TSV Gersthofen den VfR Neuburg vorbeiziehen lassen

Von Oliver Reiser

In der gesamten bisherigen Saison hatte der TSV Gersthofen bis zum vergangenen Freitag in der Fußball-Bezirksliga Nord erst ein einziges Spiel verloren. Nun haben die Lechstädter innerhalb einer Woche zwei Spiele verloren und sind erstmals seit dem zweiten Spieltag die Tabellenspitze los. Nach der 1:2-Niederlage im Gipfeltreffen beim neuen Spitzenreiter VfR Neuburg scheint innerhalb von neun Tagen der Lohn einer ganzen Saison verspielt. Neuburg hat jetzt zwei Punkte Vorsprung und noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. „Die müssen sie auch erst mal gewinnen“, meinte der spionierende Fußball-Rentner Conny Höß, ehemals Präsident des FC Pipinsried.

Höß und 510 weitere Zuschauer sahen zunächst eine ganz schwache Partie, die das Prädikat Spitzenspiel nicht verdiente. Beide Mannschaften blieben den Beweis schuldig, warum sie die Liga in diesem Jahr so dominieren. Das lag auch an dem hoppeligen Geläuf, das vor allem den Kunstrasen-gewöhnten Gersthofern Probleme im Passspiel bereitete. Teilweise wirkte das, wie wenn man einen flachen Stein übers Wasser hüpfen lässt.

Neuburg zeigte sich insgesamt einen Tick bissiger. „Wir haben 20 Prozent weniger Fouls gemacht, aber 20 Prozent mehr Gelbe Karten kassiert“, zeigte sich Trainer Gerhard Hildmann mit der Schiedsrichterleistung überhaupt nicht zufrieden. Obwohl Neuburg im Umschaltspiel brandgefährlich war, stand die Gersthofer Hintermannschaft sicher. „Ist das alles, was ihr könnt?“, skandierten die mitgereisten Gästefans zu Recht. Richtige Chancen waren in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nicht zu verzeichnen.

Nach dem Seitenwechsel probierte es der VfR Neuburg mit der gleichen Überrumpelungstaktik, die schon gegen den TSV Meitingen zum Erfolg geführt hatte. Es waren gerade mal ein paar Sekunden gespielt, als Rainer Meisinger – von der TSV-Defensive sträflich allein gelassen – aus 20 Metern abzog und sein Aufsetzer zum 1:0 ins Tor hoppelte. „Dabei habe ich in der Kabine noch explizit darauf hingewiesen und meine Mannschaft gewarnt“, ärgerte sich Trainer Gerhard Hildmann über das dilettantische Abwehrverhalten.

Wie aus dem Nichts fiel in der 65. Minute der Ausgleich. Auch Manuel Lippe profitierte bei seinem Schuss aus 18 Metern, dass der Ball auf dem unebenen Rasen aufhüpfte. Doch das Unentschieden war für den TSV Gersthofen nicht genug. Trainer Gerhard Hildmann stellte auf ein 3-4-3-System um, um noch mehr Druck zu erzeugen. Obwohl immer engagierter, zeigte man sich ohne den aus beruflichen Gründen fehlenden Stefan Schnurrer insgesamt nicht durchschlagskräftig genug. Im Gegenteil: Christoph Wagemann und Mark Huckle mussten bei einem Konter gegen Stefan Klink retten (75.).

Drei Minuten vor Schluss setzte die dann die Qualität der mit ehemaligen Regional- und Bayernligaspielern gespickten Neuburger Truppe, die mit einem Doppelwechsel in der 69. Minute auch von der Bank nochmals nachlegen konnte, durch. Glerdis Ahmeti spielte Meisinger im Strafraum frei, und der netzte seelenruhig zum 2:1-Siegtreffer ein. „Ich habe kurz gedacht, dass es vielleicht Abseits ist, und habe auf einen Pfiff gewartet“, so der Torschütze. „Neuburg hat in Summe die besseren Spieler. Da können wir uns nicht messen“, so Hildmann. Und doch wäre ein Unentschieden drin gewesen. Die größte Chance zum Ausgleich vereitelte Neuburgs Schlussmann Philipp Mayr in der Nachspielzeit mit einem spektakulären Reflex gegen Matthias Buckow.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“, sangen die Hausherren, die einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht haben, während die Gersthofer Spieler betrübt in die Kabine schlichen. „Die letzten vier Spiele werden noch spannend. Wir müssen jetzt vom Erreichen von Platz eins auf die Verteidigung des Relegationsplatzes umswitchen“, sagt Hildmann. Hier lauern der TSV Rain II und der TSV Meitingen. Für die Ursache des Negativlaufes hat Hildmann eine Erklärung: „Die Grippewelle hat uns aus dem Rhythmus geworfen. Es gibt keinen Spieler, der in den letzten zwei Wochen nicht krank war.“

VfR Neuburg: Mayr – Labus, Aktas (76. Uhle), Eisenhofer – Redl, Riedelsheimer, Meisinger, Heckel (69. Klink) – Müller, Habermeyer – Bishop (69. Ahmeti).

TSV Gersthofen: Senft – Durner, Wagemann, Biehal, Huckle – Okan Yavuz (82. Hampel), Kine – Lippe, Kratzer (88. Baumeister), Secgin, Korenik (89. Buckow)

Tore: 1:0 Meisinger (47.), 1:1 Lippe (65.), 2:1 Meisinger (87.). – Schiedsrichter: Abdullah Carman (Aichach-Algertshausen). – Zuschauer: 510. – Gelb-Rot: Habermeyer (89./Neuburg)

