Aystetten gleicht in der Relegation gegen Gersthofen in Überzahl aus

Plus Im Relegationshinspiel trennen sich der SV Cosmos Aystetten und der TSV Gersthofen 1:1. Den Gästen reicht eine Führung nicht zum Sieg.

Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann hatte im Vorfeld der Partie Bezirksligist Aystetten leicht im Vorteil gesehen. Und tatsächlich machten die Hausherren spielerisch den gefälligeren Eindruck. Im letzten Drittel fehlte es Cosmos zu Beginn allerdings an der nötigen Präzision. So war es ein Eckball, der Mitte der ersten Hälfte erstmals für etwas Gefahr im Gersthofer Strafraum sorgte (22.).

Die Gäste agierten derweil zu hektisch und strahlten wenn dann bei schnellen Gegenangriffen im Ansatz Gefahr aus. Bei einem solchen traf Jermaine Meilinger den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig (23.). Auf der Gegenseite erging es Stefan Simonovic ähnlich, der frei vor dem Tor die Führung für Aystetten liegen ließ (25.). Kurz darauf ertönte die Tormusik, Filip Marjanovic hatte den Ball aus kurzer Distanz allerdings knapp vorbeigesetzt (33.).