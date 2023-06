Aystetten

11:04 Uhr

Dämpfer für Aystetten: SV Cosmos verliert das Hinspiel gegen Erkheim

Plus Der SV Cosmos Aystetten verliert das Relegationshinspiel gegen den TV Erkheim 0:2. In der Schlussphase setzt es gleich drei Zeitstrafen.

Der SV Cosmos Aystetten hat das Hinspiel der zweiten Relegationsrunde gegen den TV Erkheim 0:2 verloren. Der Aystetter Traum vom Aufstieg in die Landesliga hat damit einen empfindlichen Dämpfer bekommen.

Beide Mannschaften suchten in einem temporeichen Spiel von Beginn an den Weg nach vorne. Bitter für Aystetten: Wie schon in den beiden Spielen gegen den TSV Gersthofen geriet die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Wurm durch die erste wirkliche Chance des Gegners in Rückstand. Valentin Wiest nahm den Ball im Rückraum aus der Luft und traf sehenswert zum 1:0 für Erkheim (13.).

