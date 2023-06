Aystetten

vor 36 Min.

Die Hoffnung bei Aystetten lebt vor dem Rückspiel in Erkheim

Plus Nach der Niederlage im Relegationshinspiel gegen den TV Erkheim muss der SV Cosmos Aystetten einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

Von Jonathan Lyne

Es war ein gebrauchter Abend für den SV Cosmos Aystetten: Eine 0:2-Niederlage, Ärger mit dem Schiedsrichter und ein weiterer Verletzter. Nach dem Relegationshinspiel am Mittwoch gegen den TV Erkheim waren die Köpfe beim SV Cosmos unten. Dabei war Spielertrainer Patrick Wurm mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Wir waren gut im Spiel und haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass der Wille da ist“, analysierte Wurm nach dem Spiel, „das Quäntchen Glück hat aber gefehlt.“

Wie schon in beiden Spielen gegen den TSV Gersthofen geriet Aystetten durch die erste wirkliche Chance des Gegners in Rückstand. Erkheims Valentin Wiest traf mit einem sehenswerten Volley zum 1:0 für die Gäste (13.). „Das war ein Sonntagsschuss, so trifft er ihn wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre nicht“, ärgerte sich Wurm.

