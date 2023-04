TSV Gersthofen steigt ungeschlagen in die Bezirksoberliga auf

Die Badminton-Mannschaft des TSV Gersthofen steigt zum dritten Mal in die höchste schwäbische Liga auf.

Nachdem die finalen Punktspiele der Saison 2022/2023 abgeschlossen sind, steht fest: Die Badminton-Mannschaft des TSV Gersthofen hat den Aufstieg in die Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse im Bezirk Schwaben, geschafft.

Die Abteilung Badminton des TSV Gersthofen startete in die Saison mit insgesamt drei drei Aktivenmannschaften in der Bezirksliga Nord ( Gersthofen 1 und 2) als auch in der Bezirksklasse A Nord (Gersthofen 3). Gespielt werden standardmäßig drei Herreneinzel, ein Dameneinzel, zwei Herrendoppel, ein Damendoppel sowie ein gemischtes Doppel (Mixed), in Summe acht Spiele pro Begegnung.

Bereits zur Halbzeitpause lagen die 2./3. Mannschaft im sicheren Mittelfeld ihrer Spielklassen und Gersthofen 1 sogar etwas unerwartet auf dem ersten Platz der Tabelle. Und auch zur Rückrunde der Saison lief es erstaunlich gut für die erste Mannschaft, welche über die gesamte Saison nur einen Spielpunkt abgeben musste und am Ende eine Bilanz von 27:1 Punkten vorweisen konnte vor der zweitplatzierten Mannschaft der Spielgemeinschaft Diedorf/Haunstetten 4 mit 17:11 Punkten.

Die 2. Mannschaft belegte einen ebenfalls respektablen fünften Platz (15:13 Punkte) von insgesamt acht Mannschaften und konnte den Klassenerhalt erreichen. In der Bezirksklasse A konnte sich die 3. Mannschaft ebenfalls gut im Mittelfeld behaupten und einen fünften Platz belegen (11:13 Punkte).

Grundlage ist die Ausgeglichenheit

Grundlage für die tolle Leistung ist die Ausgeglichenheit der 1. Mannschaft rund um Ina Augustin, die in dieser Saison den Staffelstab als Mannschaftsführerin übernommen hat. „Basis ist neben der individuellen Leistungsfähigkeit und dem tollem Teamspirit auch das im Verein regelmäßig stattfindende Training“, ist sich Abteilungsleiter Sandro Lobina sicher.

Nach Abschluss dieser Saison kann somit der dritte Aufstieg in die Bezirksoberliga nach der Saison 2006/07 sowie der Saison 2011/12 gefeiert werden, wobei eines bereits jetzt klar ist: Nach der Saison ist vor der Saison und das Mindestziel Klassenerhalt aller Mannschaften in der neuen Saison will gut vorbereitet sein. (slob-)