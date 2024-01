Basketball

23.01.2024

Ein verbissenes Bruderduell

Plus Basketballer Alexander Lagerman von den Black Forest Panthers hat zwar mehr Punkte erzielt, sein Bruder Nicolas mit der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen aber den Sieg davongetragen.

Von Oliver Reiser

Die Begrüßung der beiden Brüder auf dem Spielfeld fiel eher frostig aus. Im Hinspiel hatte der 19-jährige Alexander Lagerman mit den Black Forest Panthers aus Schwenningen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B noch den Sieg davongetragen, diesmal sollte der Spieß umgedreht werden. Das zeigte sich schon an der Körpersprache von Nicolas Lagerman, der zuletzt beim 79:71-Auswärtssieg der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen beim Team Ehingen Urspring mit 22 Punkten herausragte. Mit Feuereifer stürzte sich der 22-Jährige in die Partie, wollte es zunächst fast zu gut machen und versemmelte einen todsicheren Dunk. Doch am Ende gelang das Vorhaben. Mit einem 87:80-Heimsieg in einem dramatischen und spektakulären Spiel blieben die Punkte am Samstagabend vor 944 Zuschauenden im Hexenkessel der Stadtberger Sporthalle.

Am Ende störte es Blondschopf Nico Lagerman (8 Punkte) dann nicht wirklich, dass sein dunkelhaariger Bruder Alexander den direkten Vergleich mit 19 Punkten für sich entscheiden konnte. Das alles unter den Augen ihrer Eltern, die extra aus Frankfurt angereist waren, sich auf der Tribüne bei der Anfeuerung eher neutral verhielten. Die Mama soll dabei ein bisschen mehr mit Schwenningen sympathisiert haben, weil die die Punkte nötiger gehabt hätten als die Kangaroos. „Das Duell der Brüder Lagerman bewerte ich knapp zu Gunsten von Nico. Er hat zwar weniger Punkte, als der sehr starke Alex gemacht, war aber im entscheidenden Moment dann mental voll da“, konstatierte BG-Mentalcoach Wayne Chico Pittman.

