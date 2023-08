Ein Derbyspektakel mit sieben Treffern

Wenn Kleeblätter wie Disteln stechen. Der FC Horgau stürzt den TSV Gersthofen tief in den Keller. Es lag sogar eine Blamage in der Luft.

Während die Spieler und Verantwortlichen des FC Horgau lautstark den 4:3-Sieg im Landkreisderby der Bezirksliga Nord gegen den TSV Gersthofen feierten, hatte es den Lechstädtern im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Dabei war der Landesliga-Absteiger, für den es die dritte Niederlage in Folge war, mit dem Ergebnis noch gut bedient – vor 255 Zuschauenden lag zeitweise sogar eine Blamage in der Luft.

„Das war bestes Entertainment“, freute sich Horgaus Trainer Manuel Schmid, dass es den Kleeblättern wie angekündigt gelungen war, die Zuschauer zu begeistern. Nach ereignislosen ersten 20 Minuten nahm das Spektakel Fahrt auf: Ein Diagonalball von Leon Rößle erreichte Severin Blochum, der mit Arthur Mayer doppelten Doppelpass spielte, so dass letzterer nur noch zum 1:0 einschieben musste (23.). Das ging für die Gersthofer Hintermannschaft viel zu schnell. Im vierten Spiel lag man zum vierten Mal früh zurück.

Nur drei Minuten später das 1:1, als Elias Schmid zu lange zögerte, Malte Tjarks den Ball eroberte und Manuel Lippe dieses Geschenk dankend zum Ausgleich abschloss (27.). Doch die Freude währte nur eine Zeigerumdrehung, dann wollte auch der TSV Gersthofen mit einem Geschenk nicht nachstehen. Die scharfe Hereingabe des nicht zu bändigenden Severin Blochum konnte Torhüter Niklas Gordy nur mangelhaft entschärfen, Arthur Mayer stocherte das Leder zum 2:1 ins Netz (28.). Ein offener Schlagabtausch mit Chancen für Severin und Valentin Blochum für Horgau sowie Aivim Emini und Michael Hildmann für Gersthofen war eröffnet.

Nach der Pause eröffnete Valentin Blochum seine Trickkiste. Nachdem er in der 48. Minute einen Freistoß-Hammer in den Winkel geknallt hatte, sollten sich die Qualitäten des Horgauer Spielmachers nun auch bis nach Gersthofen herumgesprochen haben. Doch damit nicht genug: In der 58. Minute ließ Valentin Blochum die halbe Hintermannschaft der staunend zusehenden Gäste stehen und zauberte das Leder mit dem linken Außenrist zum 4:1 in die äußerste lange Ecke. Die leichtfüßigen Kleeblätter stachen jetzt wie Disteln. Philip Meitinger hätte die Blamage des TSV Gersthofen perfekt machen können, scheiterte jedoch allein vor Torhüter Gordy (51.) und zielte knapp vorbei (73.).

Gersthofens Trainer Sebastian Hoffmann hatte mit Auswechslungen und einer Umstellung auf Dreierkette reagiert. Und der Erfolg stellte sich ein. Nach einem langen Ball in die Spitze traf der eingewechselte Marco Ruppenstein mit einem Heber über Häberl zum 4:2 (75.). Horgaus Hintermannschaft geriet nun mehr und mehr unter Druck und musste durch den ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Kerem Bakar nach Schnittstellenpass von Manuel Lippe das 4:3 hinnehmen (79.). Gersthofen warf jetzt alles nach vorne, Horgau musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen, wehrte sich aber mit allen Mitteln. Als ein letzter Freistoß von Malte Tjarks durch den Strafraum hoppelte, mussten die Horgauer Anhänger noch einmal die Luft anhalten, doch dann war es geschafft. „Am Ende sind die Beine schwer geworden“, gab Manuel Schmid zu. „Aber wir haben vorher alles rausgehauen und ein tolles Spiel geliefert.“

Mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Wiggensbach kletterte der SV Cosmos Aystetten – zumindest für eine Nacht – an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd. Dejan Mijailovic (2), Marcel Burda und Stefan Simonovic waren die Torschützen.

Der TSV Meitingen bleibt auch nach vier Spielen ohne jeglichen Punktgewinn. Beim FC Günzburg unterlagen die Lechtaler mit 1:4.

In der Kreisliga Augsburg gab es folgende Ergebnisse: Viktoria Augsburg - SV Ottmarshausen 1:1, TSV Königsbrunn - TSV Welden 2:2, TSV Diedorf - SpVgg Westheim 2:3, TSV Pfersee - TSV Neusäß 3:3.