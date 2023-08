Fußball

11.08.2023

Er arbeitet noch an Technik und Gewicht

Hoch hinaus will Kapitän Simon Leser (links) mit dem SV Ehingen/Ortlfingen in dieser Saison. Foto: Karin Tautz

Plus Simon Leser vom Nord-Kreisklassisten SV Ehingen/Ortlfingen hat ungewöhnliche Probleme. Welche Ziele der Kapitän der „Einhörner“ anpeilt.

Seit er drei Jahre alt ist springt Simon Leser beim SV Ehingen/Ortlfingen dem Fußball hinterher. Seit der Rückrunde der abgelaufenen Saison ist der 22-Jährige Kapitän der ersten Mannschaft, die am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) gegen den FC Donauried in die Spielrunde 2023/24 der Kreisklasse Nord II startet. Als einer der wenigen Vereine im Landkreis Augsburg spielen die Männer mit dem Einhorn im Vereinswappen im Kreis Donau. Beruflich ist der in Ehingen wohnende Simon Leser als strategischer Einkäufer tätig, nebenberuflich betreibt er die Veranstaltungsfirma „Laizer“, mit der er schon die Mega in Meitingen organisiert hat.

Bevor der Ball rollt, dribbelt sich Simon Leser, der in der vergangenen Saison mit 16 Treffern zum Torjäger avanciert ist, noch durch die AZ-Elferkette. Das wird ihm ein „Zeitungsbier“ kosten. „Wer in der Zeitung steht, muss immer einen Kasten Bier zahlen“, verrät er augenzwinkernd: „Aber das mache ich gerne.“ Also los!

