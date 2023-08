Fußball

03.08.2023

Er zählt zu den Helden der Kreisklasse

Plus Wie der Unparteiische Wolfgang Bschorr aus Bonstetten die Ehrung des DFB bei der Aktion „Danke, Schiri“ erlebt hat.

Von Oliver Reiser

Bei der diesjährigen Ehrungsgala „Danke, Schiri.“ auf dem neuen Frankfurter DFB-Campus wurden 64 Unparteiische aus allen Landesverbänden in drei Kategorien (U50, Ü50, Frauen) geehrt. Sie stehen stellvertretend für alle Amateur-Schiedsrichter in Deutschland, die Woche für Woche auf den Sportplätzen der Republik zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen die Fußballspiele regeln. „Ihr seid die Helden der Kreisklasse“, sagte DFB-Lehrwart Lutz Wagner. Mitten drin statt nur dabei: Wolfgang Bschorr vom SV Bonstetten.

„Als ich die Einladung bekam, konnte sich es irgendwie immer noch nicht richtig glauben“, so Wolfgang Bschorr, der vom Führungsteam der Schiedsrichter-Vereinigung Augsburg nominiert wurde. „Erst wurde ich schwäbischer und dann sogar bayerischer Sieger“, erzählt Bschorr, dem die Pfeife praktisch in die Wiege gelegt worden war, denn sein Vater Erich ist ebenfalls als langjähriger Unparteiischer in der Region bekannt. „Mein Vater hat mich immer mitgenommen. In der Hobbyliga durfte ich dann mit zwölf Jahren an der Seitenlinie winken. Im Fußball hatte ich eher einen Stammplatz auf der Bank“, berichtet der 45-jährige Vater von zwei Söhnen (7 und 4 Jahre) von seinen Anfängen. „Als ich mir dann den Arm gebrochen habe, dachte ich mir, probier’s doch mal als Schiedsrichter.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

