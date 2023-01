Erster Test für den TSV Gersthofen

Ligakonkurrent TSV Hollenbach kommt mit Jugend-Nationalspieler nach Gersthofen.

Bereits am Montag starteten die Fußballer des TSV Gersthofen in die Vorbereitung zur anstehenden Landesliga-Rückrunde. Am Sonntag, 15 Uhr, steht nun das erste Testspiel auf dem Programm. In der Abenstein-Arena wird der Ligakonkurrent TSV Hollenbach erwartet, gegen den man schon beide Punktspiele absolviert hat. Für beide Teams geht es in der Restsaison um den Klassenerhalt.

Der momentan auf den einzigen Direktabstiegsplatz stehende TSV Hollenbach hat sich für diese Mission mit einem Jugend-Nationalspieler verstärkt. Der noch für die A-Jugend spielberechtigte Silvio Sebalj wechselt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg nach Hollenbach. 2017 schloss sicher der gebürtige Aichacher den Fuggerstädtern an, wo er bis zur Winterpause für die U19 in der Junioren-Bundesliga auflief. Vom kroatischen Fußballverband wurde der 18-Jährige mehrfach in Nachwuchsnationalteams berufen. Ebenfalls neu beim TSV ist Keeper Davorin Baric. Der 29-jährige trug zuletzt das Trikot des SV Cosmos Aystetten, wo er vergangene Saison Landesligaerfahrung sammelte. David Schwab (TSV Schwaben Augsburg II) und Vincent Finkert (FC Garmisch-Partenkirchen) haben den TSV Hollenbach verlassen. (nzf)