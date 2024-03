Fußball

30.03.2024

Flinker Flügelflitzer mit Faible fürs Festzelt

Plus Lukas „Falco“ Falk vom SV Thierhaupten träumt vom Aufstieg in die Kreisliga. Welche Routinen er in Sachen Fitness und Ernährung und bezüglich der heimischen Festwoche befolgt.

Thierhaupten „Er ist pfeilschnell und einfach ein guter Typ“, sagt der Trainer des SV Thierhaupten, Georg Mayr, über seinen Flügelflitzer Lukas Falk. Am Samstag empfängt Falk mit seinem Team in der Kreisklasse Nordwest den Ligaprimus aus Biberbach. Der gebürtige Thierhaupter, der in seiner Mannschaft kurz „Falco“ genannt wird, begann seine Karriere beim SV Thierhaupten und wechselte 2018 zum FC Stätzling. „Mein Landesligadebüt gegen den TSV 1860 München war schon etwas Besonderes“, erinnert sich der 21-Jährige, der seit drei Jahren wieder für den SV stürmt. Wenn er nicht auf dem Platz steht, verbringt er seine freie Zeit mit Freunden oder geht Skifahren in Österreich.

1. Haaland oder Kane?

