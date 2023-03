Frühe Rote Karte leitet Überraschung ein

Der TSV Dinkelscherben besiegt in der Bezirksliga Süd den Spitzenreiter SV Egg an der Günz.

Im ersten Spiel nach der langen Winterpause sorgte der TSV Dinkelscherben in der Bezirksliga Süd für eine faustdicke Überraschung. Vor 250 Zuschauern in der heimischen GW-TEC Arena feierte man einen klaren 3:0-Sieg gegen den Tabellenführer SV Egg an der Günz.

Dass dieser aufgrund einer beeindruckenden Mannschaftsleistung auch verdient war, ist umso erstaunlicher, wenn man auf die inzwischen lange Ausfallliste der Lila-Weißen blickt, denn von den angeschlagenen Thomas Kubina, Alexander Bäurle und Daniel Wiener kam lediglich Wiener zu einem Kurzeinsatz. So feierte Juniorenspieler Jonas Bäurle sein Startelfdebüt auf der bedeutsamen Sechser-Position und zeigte eine starke Vorstellung. Dinkelscherben begann sehr konzentriert und bissig in den Zweikämpfen und hatte auch die besseren Chancen durch Winterneuzugang Albin Memaj, Josef Kastner und Philipp Schmid, der wieder in vorderster Front agierte.

Rote Karte in der spielentscheidenden Szene

In der 22. Minute folgte die vermutlich spielentscheidende Szene, als Elias Sirch einen langen Ball erlief und kurz vor der Strafraumgrenze von Daniel Rauh als letztem Mann von den Beinen geholt wurde. Logische Konsequenz war die Rote Karte für den Egger Abwehrspieler durch die souveräne Schiedsrichterin Sarah Wörle. Auch wenn der Freistoß nichts einbrachte, halfen die 70 Minuten in Überzahl dem TSV merklich beim Kampf gegen den Favoriten, der sein spielerisches Können in einigen Szenen wie beim Schuss von Jonas Walter an den Außenpfosten zeigte. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Heimelf jedoch das Kommando und erzielte noch vor der Pause die verdiente Führung. Nach Vorlage von Schmid tanzte Josef Kastner zweimal im Strafraum zwei Gegenspieler aus und versenkte das Leder schön im langen Eck zum 1:0 (37.). Nach der Pause drängte Egg zunächst auf den Ausgleich, auch begünstigt durch eine Zehn-Minuten-Strafe für Johannes Singl nach robustem Einsteigen (55.). Als die Lila-Weißen auch dies überstanden hatten, war erneut Josef Kastner zur Stelle: Ein feines Zuspiel von Philipp Schmid nahm er gekonnt mit und ließ Gästekeeper Wassermann im direkten Duell keine Chance – 2:0 und großer Jubel auf heimischer Seite (67.). Nur fünf Minuten später die endgültige Entscheidung, als der bärenstarke Philipp Schmid einen hohen Flankenball mit einem Kabinettstückchen perfekt verarbeitete und mit seinem dritten Assist auf den zwei Minuten zuvor eingewechselten zweiten Juniorenspieler Justin Wenisch querlegte, der ohne Probleme zum 3:0 einschob (71.).

TSV Dinkelscherben: Kania, Hörtensteiner, Singl, Mayrock, Bäurle J. (71. Mocnick), Memaj (69. Wenisch), Kastner Jo. (67. Kastner Ju.), Schmid (83. Wiener), Sirch (85. Brecheisen), Motzet, Berchtenbreiter

SV Egg a.d. Günz: Wassermann, Rauh, Schropp S., Steck, Schropp M. (55. Schedel), Schropp D., Schuhwerk 78. Nadler), Egger (46. Hölzle), Walter (da Rocha), Herold (24. Schwenk), Seidel

Tore: 1:0 Josef Kastner (37.), 2:0 Josef Kastner (67.), 3:0 Wenisch (71.). - Schiedsrichterin: Sarah Wörle. - Zuschauer: 250. -Rote Karte: Rauh (SV Egg, 22.), Zeitstrafe: Singl (TSV, 53.).