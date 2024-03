Fußball

11.03.2024

Hitzige Abstiegsduelle in der Kreisliga Augsburg

Die Westheimer Abwehrrecken Manuel Riepl und Noah Waschkut (weiße Trikots, von links) hielten die Angreifer des TSV Diedorf (links Florian Thalmeir) weitgehend in Schach und konnten am Ende einen 2:1-Sieg feiern. Foto: Oliver Reiser

Plus Die SpVgg Westheim setzt sich im Derby gegen den TSV Diedorf durch. TSV Welden bestraft disziplinlosen TSV Königsbrunn mit einem 4:0-Sieg.

Tief durchschnaufen konnten der TSV Welden und die SpVgg Westheim nach den Ergebnissen der Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Westheim setzte sich im Kellerderby gegen den TSV Diedorf mit 2:1 durch, Welden bezwang den TSV Königsbrunn überraschend hoch mit 4:0 und katapultierte sich damit ins Mittelfeld. Auf der Stelle tritt der SV Ottmarshausen, der sich in einem weiteren Kellerduell torlos von der TC Viktoria Augsburg trennte.

SV Ottmarshausen – TG Viktoria Augsburg 0:0. In dem Nachholspiel war es die Heimelf, die die erste Hälfte der Partie fast nach Belieben dominierte. Geradezu im Minutentakt kam der SVO in den ersten 25 Spielminuten zu Torabschlüssen durch Danijel Milicevic, Marius Hackl, Marco Spengler und Florian Grau. Demgemäß war der heimische Torwart Tobias Kastenhuber kaum gefordert. Er war aber auf dem Posten, als er den Führungstreffer der Gäste entgegen des bisherigen Spielverlaufs verhindern musste (10.). Glück hatte der SVO, als Mohamed Toure frei vor der Torlinie den Ball über das Tor setzte (27.). Nachdem es den Hausherren trotz ihrer Überlegenheit nicht gelungen war, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, setzten die Fans ihre ganzen Hoffnungen auf den zweiten Durchgang. Hier kam nun aber die TG Viktoria besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Zudem musste die Heimelf zehn Minuten in Unterzahlspiel überstehen, da Marco Spengler die Strafbank drückte. Im weiteren Verlauf wurde es dann immer zerfahrener und auch hitziger, so dass der Schlusspfiff von allen Seiten dankbar gehört wurde. - Zuschauer: 50. (uma)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen