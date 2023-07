Fußball

27.07.2023

Mit diesem Buch können Kicker auf die Überholspur gehen

Plus Christoph Bernhard und Florian Kempter haben ein Buch für angehende Fußball-Profis geschrieben. Neben Tipps und Tricks für das Fußballspielen wird auch das Thema Ernährung behandelt.

Jahrelang hat Christoph Bernhard aus Welden ganz normal trainiert und in den Jugendmannschaften der JFG Zusamtal gekickt. Dann hat er eines Tages für sich entdeckt, wie man durch gezieltes und optimiertes Training eine nächste Stufe erreichen kann. In zweijähriger Arbeit hat er seine Erfahrungen nun niedergeschrieben. „Die Überholspur zu einem hervorragenden Fußballer“, heißt das Buch, das für alle ambitionierten Amateurfußballer gedacht ist und einen Leitfaden für ein gezieltes Training vorgibt. „Dass man nicht so durch die Gegend irrt“, lacht der 19-Jährige, der garde sein Abitur gemacht hat und nun Bauingenieurwesen studieren will.

Gesunde Ernährung ist "legales Doping"

„Mit zweimal zwei Stunden Training in der Woche ist es nicht getan“, sagt Co-Autor Florian Kempter. Im Leben des 32-jährigen Gesundheitsmanagers ist der Fußball allgegenwärtig. Bis zur letzten Saison war er noch kickender Coach beim FC Emersacker, jetzt ist er als Trainer zur SSV Steinheim gewechselt. Als Schiedsrichter pfeift er für den SSV Ulm und nebenbei ist Kempter selbstständiger Ernährungsberater. Dieses Wissen hat er zum Buch beigesteuert. „Als der FC Liverpool Meister geworden ist, hat Trainer Jürgen Klopp die Ernährungsberaterin des Klubs als wichtigeste Spielerin bezeichnet“, erklärt Kempter, wie wichtig auch ein entsprechender Lebenswandel auf der Überholspur zu einem hervorragenden Fußballer ist. „Hier gibt es auch ein enormes Verbesserungspotenzial für die Leistung als Fußballspieler“, weiß Florian Kempter aus Erfahrung. Pizza und Burger sind nicht wirklich die richtige Sportlernahrung. Den Verzicht auf Weißmehl, Zucker und Wurstwaren bezeichnet er deshalb als „legales Doping“

