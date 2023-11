Fußball-Nachlese

22.11.2023

Der Name Arthur Mayer ist im Doppelpack vertreten

Plus Zwei Spieler gleichen Namens stehen in der Elf der Woche. Wer es sonst alles geschafft hat.

Drei Tore in einem Spiel, gehaltene Elfmeter, überragende Abwehrarbeit: Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, spielentscheidend sind jedoch oft Einzelspieler. Die besten Kicker eines Spieltags finden sich in der „Elf der Woche“ von FuPa, dem Amateurfußballportal unserer Zeitung, wieder. Es ist zwar nur eine Spielerei, aber im Großen und Ganzen bildet die „Elf der Woche“ an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Diesmal sind zwei Spieler mit dem gleichen Namen vertreten.

Arthur Mayer (rechts), zuletzt Torschütze beim FC Horgau. Foto: Marcus Merk

Nach der 5:0-Machtdemonstration im Spitzenspiel gegen den SV Egg an der Günz stehen mit Arthur Mayer, Maximilian Heckel und dem dreifachen Torschützen Stefan Simonovic drei Spieler des SV Cosmos Aystetten in der Elf der Woche der Bezirksliga Süd. In der Bezirksliga Nord ist Arthur Mayer vom FC Horgau – weder verwandt noch verschwägert mit Arthur Mayer aus Aystetten – der einzige Vertreter aus dem Landkreis.

