Ungläubige Blicke auf die Konkurrenz

Nach einer Stunde zähen Ringens brachte Raphael Marksteiner den SV Cosmos Aystetten mit zwei sehenswerten Treffern in die Spur. Am Ende stand ein 4.0-Sieg gegen Schlusslicht Bad Grönenbach zu Buche. Hier freut er sich mit Marcel Burda, Dominik Isufi, Max Heckel und Fabian Krug.

Plus Warum man beim TSV Gersthofen und Cosmos Aystetten seinen Augen kaum traut und wer schon zwei Wochen vor Ostern Geschenke verteilt.

Exakt eine Stunde lang war der TSV Gersthofen am Freitagabend aus dem Tabellenkeller der Landesliga Süd geklettert, nachdem Nico Baumeister seine Farben gegen den SC Olching, der zuvor vier Spiele am Stück gewonnen hatte, mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Sechs Minuten vor Schluss erzielten die Gäste mit einer ihrer wenigen Chancen den Ausgleich. „Ein blödes Tor“, ärgerte sich Trainer Gerhard Hildmann, „da sind wir auf eine einfachen Trick hereingefallen. Aber das kommt vor. Insgesamt können wir mit dem Punkt schon leben.“

Muss man auch zwangsläufig, da man es zuvor nicht verstanden hat, hundertprozentige Gelegenheiten in Zählbares umzumünzen. „Wir hätten klar führen müssen, haben den Sack nicht zugemacht“, konstatierte Hildmann. Das sah wohl auch Olchings Trainer Martin Buch so: „Am Ende war es auch ein glücklicher Punkt“, resümiert er. „Das Spiel hatte keiner Sieger verdient. Wenn man ehrlich ist, war das von keinem der Teams Landesliga-Niveau“, so Buch.

