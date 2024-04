Schlusslicht lässt Spitzenreiter stolpern

Plus Tabellenführer TSV Gersthofen II muss beim Tabellenletzten TSV Diedorf II Federn lassen.

Gerade hat der TSV Gersthofen II im Spitzenspiel den SV Erlingen mit 5:1 abgefertigt, das muss der Spitzenreiter der A-Klasse Nordwest beim Schlusslicht TSV Diedorf Federn lassen.

SV Achsheim – SV Erlingen 1:5 (1:1). Nur eine Halbzeit konnte der SVA mithalten und durch Julien Jaremkow (4.) sogar in Führung gehen. Christian Randuroi (19.) erzielte den 1:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel trafen Patrick Wagner (52. und 90.), erneut Randuroi (56.) sowie Christoph Foag (76.) zum deutlichen Sieg des Tabellenzweiten. - Zuschauer: 50. (AZ)