Fußball

07.10.2023

Schmuckloser Sieg gegen das Schlusslicht

Plus Drei Punkte sind drei Punkte. Der TSV Gersthofen gewinnt zum Kirchweih-Auftakt in einem schwachen Spiel 2:1 gegen die SSV Glött.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Auf der Gersthofer Mini-Kirchweih auf dem Rathausplatz spielte die Blasmusik, in der Abenstein-Arena wollten die Fußballer des TSV Gersthofen nach dem nicht eingeplanten Nackenschlag in Holzkirchen der SSV Glött den Marsch blasen. So wirklich ist das nicht gelungen. Die Lechstädter besiegten zwar das Schlusslicht der Bezirksliga Nord gestern Abend mit 2:1, doch ist dieser Sieg eher in die Kategorie schmucklos einzuordnen.

Eine von den Gästen ins Spiel gebrachte rustikale Note und viele Fehlpässe prägten die ersten 20 Minuten. Gersthofen war von Anfang an der Herr im Haus. Aykut Atay spritze dann in einen Steilpass und spitzelte das Leder an Torhüter Dominik Trenker vorbei zum 1:0 ins Netz (21.). Den schönsten Angriff des gesamten Spiels über Metus Curkoli und Aykut Atay setzte Okan Yavuz neben das Tor (32.). Die Überzahl durch eine Zeitstrafe gegen Mehmet Ali Taner konnte der TSV gegen die harmlosen Gäste nicht nutzen. Hätte Oktay Yavuz nicht völlig unnötig den Ball vertändelt, hätte es keine einzige Chance für den Tabellenletzten zu notieren gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen