Schockmomente, Nullnummern und Blitz-Hattrick

Plus Für die Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten, TSV Meitingen und FC Horgau ging die Generalproben in die Hose.

Die Generalprobe des SV Cosmos Aystetten ist mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Rain II gründlich missglückt. Auch beim TSV Meitingen haderte man nach dem 2:2 gegen den Kissinger SC mit dem Schicksal. Nur bedingt gelungen ist der letzte test des FC Horgau (0:0 beim TSV Ziemetshausen)

SV Scheppach – TSV Dinkelscherben II 5:0