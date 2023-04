Fußball

21.04.2023

Siege würden dem TSV Gersthofen Sicherheit geben

Plus Der TSV Gersthofen will im Kellerduell der Landesliga Südwest den Schwung aus dem Kaufering-Spiel mitnehmen und Selbstvertrauen für die Relegation sammeln.

Kurios: Wenn am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr, Abenstein-Arena) der TSV Gersthofen und der TV Erkheim zum Kellerduell der Fußball-Landesliga Süd antreten, wollen beide Mannschaften den Schwung aus dem Spiel gegen den VfL Kaufering mitnehmen.

Die Gersthofer siegten zuletzt beim Tabellendritten mit 3:2. Das war genau so überraschend, wie eine Woche zuvor der deutliche 5:1-Erfolg des TV Erkheim gegen denselben Gegner. Auch wenn der Sieg in Kaufering etwas glücklich zustande kam, wollte sich TSV-Trainer Gerhard Hildmann nicht dafür entschuldigen, die drei Punkte mitgenommen zu haben. „Wir haben wenig zugelassen und auch die starken Kauferinger Außenverteidiger gut in den Griff bekommen“, sagt der Coach. In der Offensive wünschte er sich, dass die Seinen „Verantwortung im Abschluss übernehmen und egoistischer agieren.“

