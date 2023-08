So hat man sich das beim TSV Meitingen nicht vorgestellt

Plus Warum das Nachbarschaftsderby TSV Meitingen gegen TSV Wertingen ein Duell mit Gegensätzen ist.

Das letzte Derby gegen den TSV Wertigen wird Denis Buja seiner Lebtag lang nicht vergessen. Erst erzielte er einen Doppelpack innerhalb wenigen Sekunden zum 3:0-Endstand, dann die Horrorverletzung – Achillessehnenriss. Es war die tragische Geschichte eines einst kleinen Meitinger Jungen, der inzwischen zum Spielertrainer des TSV Meitingen herangewachsen ist. Damit war seine Karriere, die er wegen einer Knieverletzung sowieso hätte beenden müssen, abrupt beendet. „Wenn der Ball an mir vorbei rollt, dann zuckt es schon. Da muss ich mich beherrschen, dass ich nicht dagegen trete“, sagt der inzwischen genesene 36-Jährige. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit dem TSV Wertingen (Sonntag, 18 Uhr) plagen ihn ganz andere Sorgen.

Die Lechtaler stehen noch ohne Punkt da, sie unterlagen dem SV Wörnitzstein-Berg (1:2) und dem VfR Jettingen (1:3). Beide Spiele brachte der TSV Meitingen nicht mit elf Mann zu Ende, da Raphael Mahler mit Gelb-Rot beziehungsweise Rot vom Platz flog. So hat man sich das nicht vorgestellt.