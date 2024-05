SV Cosmos Aystetten seit 22 Spielen ungeschlagen

Der SV Cosmos Aystetten erobert mit 2:0-Sieg im Nachholspiel beim FC Wiggensbach die Tabellenführung der Bezirksliga Süd zurück. Dennoch wird die Freude getrübt.

Serie gehalten und Tabellenführung zurückerobert – so kann man den abendlichen Allgäu-Ausflug des SV Comos Aystetten nach zum FC Wiggensbach beschreiben. Mit einem 2:0-Sieg blieben die Cosmonauten ach im 22. Spiel in Folge ungeschlagen und eroberten sich die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd zurück.

Bei kaltem, regnerischen Nieselwetter versuchte Aystetten das Spiel zu machen, was sich aber als ziemlich schwierig gestaltete, denn Wiggensbach verteidigte mit Mann und Maus. Die Gäste hatten da schon mehr Möglichkeiten. Stefan Simonovic köpfte eine verunglückte Flanke von Max Heckel aufs Netz (6.) und eine Minute später schoss er knapp vorbei. In der 20. Minute schoss Marcel Burda einen Freistoß und Patrick Wurms Nachschuss wurde auf der Linie geklärt. In der 37. Minute hätte der Spielertrainer Wurm beinahe ein Eigentor erzwungen durch eine sehr gefährliche Ecke. Fabian Krug nahm sich dann mal ein Herz und zog flach ab. Sein Schuss wurde noch unhaltbar zum 0:1 abgefälscht (45.+1).

Auch in der zweiten Hälfte gab es nur wenig mehr Aktionen von Wiggensbach. Eine gefährliche Ecke in der 60. Minute und ein Freistoß, bei dem Manuel Durst weit drüber zielte. Ganz anders der Gast aus Aystetten. Ein Schuss aus der Drehung von Kevin Makowski (60.), einer vom Tobias Ullmann (49.) und ein Kopfball von Marcel Burda (53.) untermauerten die Ambitionen der Cosmonauten. Stefan Simonovic eroberte den Ball in der 62. Minute nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Abwehr, doch er brachte den Ball nicht im Tor unter. In der 64. Minute bediente er dann Marcel Burda und dieser erzielte das 2:0. In der 79. Minute setzte Maxi Heckel Goalgetter Simonovic, doch dieser schoss erneut vorbei. Es war nicht sein Tag.

Es wurde nun ziemlich düster, da Wiggensbach kein Flutlicht besitzt. In der Nachspielzeit konnte Daniel Mrozek einen Ball nicht festhalten, doch Marcel Lutz schoss den Abpraller übers Tor. Ein mehr als verdienter Sieg. Das sahen auch einige Spieler von Thalhofen so, die auf eine Überraschung gehofft hatten. Der Abend wurde auf der Heimfahrt im Bus nur durch die Niederlage des FC Bayern getrübt. Jetzt soll der Slogan schleunigst umgewandelt werden: „Mia san Cosmos, mia san mia.“ (mb)

SV Cosmos Aystetten: Mrozek - Krug, Wurm, Makowski (88. Mayer), Heckel, Isufi, Brummer, Burda (67. Gazdag), Ullmann, Marjanovic (74. Schäfer), Simonovic (87. Mader).

Tore: 0:1 Krug (45.+1), 0:2 Burda (64.)- Zuschauer: 50.