Fußball

19.03.2024

TSV Gersthofen von der guten Vorbereitung geblendet

Plus Ursachenforschung beim TSV Gersthofen, der in den Testspielen groß aufgespielt hat und nun mit einer Niederlage gestartet ist. Wie Stefan Simonovic vom SV Cosmos Aystetten seine Tore feiert.

Von Oliver Reiser

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga auf den FC Bayern München. Auf den Spuren der Werkself befindet sich in der Bezirksliga Süd der SV Cosmos Aystetten. Sechs Zähler voraus ist der Spitzenreiter nach den Ergebnissen vom Wochenende seinem schärfsten Verfolger FC Thalhofen. Schützenhilfe erhielten die Cosmonauten in den vergangenen Wochen von SV Türkgücü Königsbrunn, der den SV Egg an der Günz bezwang und nun gegen den SV Mering ein 3:3-Unentschieden präsentierte – und das nach einer 3:0-Führung.

Freudentänzchen mit dem Sohn

Mit einem schmucklosen 3:0-Sieg gegen den TSV Ottobeuren starteten die Schützlinge von Spielertrainer Patrick Wurm in die Restsaison. Bei diesem Gegner hatte man in der Vorrunde noch mit 1:3 verloren. Glanzvoll war es diesmal auch nicht, aber nach einem schnellen Führungstreffer durch Kevin Makowski legte Torjäger Stefan Simonovic mit seinen Saisontreffern 23 und 24 nach. Nach dem 2:0, einem verwandelten Elfmeter, lief der 34-Jährige über das ganze Feld, um den Treffer mit einem Tänzchen mit seinem Sohn Novak zu feiern. Nach der kleinen Einlage hebt er ihn dann wieder hinter die Bande. Das hat schon Tradition in der Familie.

