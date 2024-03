TSV Gersthofen will mutiger nach Vorne spielen

Warum Thomas Holzapfel, der neue Trainer des TSV Gersthofen, den ersten Heimauftritt seiner Mannschaft gegen den VfR Neuburg verpasst.

Als Thomas Holzapfel zum letzten Mal eine Seniorenmannschaft des TSV Gersthofen trainiert und zweimal in die Bezirksoberliga geführt hat, da wurde noch im alten Stadion an der Sportallee gekickt. Die Partie der Bezirksliga Nord gegen den VfR Neuburg (Freitag, 19.30 Uhr) könnte also seine Premiere in der Abenstein-Arena sein. Doch der hat andere Verpflichtungen. Den Geburtstag seiner Frau. „Als wir das ausgemacht haben, dachte ich nicht daran, dass ich Trainer des TSV Gersthofen sein könnte“, lacht er 62-Jährige, der nach heftigen Turbulenzen in der Winterpause mit Spielersuspendierungen und Trainerrücktritten erst zu Beginn der Vorbereitung das Kommando übernommen hat.

Seitdem haben die Schwarz-Gelben eine Testspiel-Serie auf den Kunstrasen gelegt, dass viele Experten mit dem Kopf geschüttelt hatten. Reihenweise wurden Landesligisten und Bezirksligisten teilweise deutlich weggefahren. Das hätte man der neu formierten Truppe so nicht zugetraut. Doch nach dieser Turbo-Vorbereitung gab’s im ersten Punktspiel die krasse Vollbremsung: eine 0:2-Niederlage beim TSV Hollenbach. Im Duell der Landesliga-Absteiger bekam man keinen Fuß auf den tiefen und holprigen Boden.

Thomas Holzapfel zeigt sich selbstkritisch: „Alles war vorbereitet. Jeder dachte, da kann nichts schiefgehen. Doch anscheinend waren wir von der guten Vorbereitung geblendet.“ Es klappte hinten und vorne nichts. Vor allem der hochgelobte Sturm entpuppte sich gegen die kompromisslose Hollenbacher Abwehr als laues Lüftchen. „Wir waren weit von dem entfernt, was wir in den sechs Wochen Vorbereitung abgeliefert haben. Vielleicht sollten wir gar keine mehr machen“, nimmt es Holzapfel mit Galgenhumor.

Bei der Premiere des neuen Co-Trainers Andreas Zärle, der von den Kapitänen Florian Gai und Manuel Lippe unterstützt wird, steht der TSV Gersthofen allerdings schon leicht unter Druck. Sieben Punkte sind es zum noch zwei Ränge entfernten ersten Relegationsplatz, den derzeit der TSV Rain II belegt. „Wir wollen es wissen“, sagt Holzapfel, der mit den Seinen die Niederlage aufgearbeitet hat. „Wenn nur zwei Normalform haben, dann langt das nicht“, kündigt er zwei, drei Veränderungen an. Fehlen wird zum Beispiel Matthias Balder, der sich in Hollenbach verletzt hat.

„Mutiger nach vorne spielen“, fordert Holzapfel von seiner Mannschaft, mit der er so schnell wie möglich einem sorgenfreien Saisonende entgegensteuern will. „Dazu brauchst du noch vier Siege.“ Der erste davon soll gegen den VfR Neuburg eingefahren werden. „Das ist ein One-man-Team“, sagt Holzapfel über den Gegner und dessen Spielmacher Sebastian Habermeyer, der beim TSV Rain schon in der Regionalliga gespielt hat.

Der von Ex-Profi Marco Küntzel trainierte VfR Neuburg ist mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Hollenbach und einem 2:2 gegen den TSV Rain II ins Fußballjahr 2024 gestartet.