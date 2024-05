Fußball

06.05.2024

TSV Leitershofen schüttelt einen Verfolger ab

Plus Torhüter David Schmid sicherte dem TSV Leitershofen einen 3:0-Sieg gegen den SV Gablingen und bleibt in der Kreisklasse Nordwest weiterhin ungeschlagen.

Von Bernd Reiser

Nach einem deutlichen 3:0-Sieg über den SV Gablingen bleibt der TSV Leitershofen weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Nordwest. Doch das Resultat spiegelt in keinem Fall den Spielverlauf wider. Denn die zuletzt fünf Spiele in Folge siegreichen Gäste aus Gablingen waren keineswegs um drei Tore schlechter und hätten bei einer konsequenteren Chancenverwertung durchaus den einen oder anderen Punkt von der Alm entführen können.

Leitershofen hatte schon nach drei Minuten die erste Möglichkeit, doch der Kopfball von Markus Wieland streifte nur den Querbalken. Fünf Minuten später war Gablingens Torjäger Stefan Schnurrer zum ersten Mal im Mittelpunkt des Geschehens, aber sein Abschluss aus vollem Lauf verfehlte den Leitershofer Kasten deutlich. In der 12. Minute war es wieder Stefan Schnurrer, der TSV-Keeper David Schmid zu seiner ersten Glanzparade zwang.

