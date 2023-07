Wenn eine „Thekenmannschaft“ groß aufspielt

Plus Bezirksligist SV Cosmos Aystetten düpiert Bayernligist Schwaben Augsburg. TSV Meitingen geht gegen Schwabmünchen unter.

Einen Prestigesieg ohne Wert feierte der SV Cosmos Aystetten gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg. Der Süd-Bezirksligist siegte im Testspiel mit 4:1. Wenig zu bestellen hatte der TSV Meitingen beim 1:5 gegen den Landesligisten TSV Schwabmünchen. Der FC Horgau setzte sich beim SC Altenmünster mit 2:0 durch.