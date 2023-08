Zusmarshausen dominiert die "Elf der Woche" mit einem Trio

Plus Die SpVgg Auerbach-Streitheim und der SV Gablingen stellen in der Kreisliga Augsburg Nordwest jeweils ein Quartett.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich großer Beliebtheit: die „Elf der Woche“. Dabei können alle unter fupa.net für ihre Favoriten abstimmen. Die „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

In der Kreisliga Augsburg dominiert der TSV Zusmarshausen. Mit Lukas Drechsler, Sebastian Müller und Luca Jaskolka ist ein Trio der Autobahner vertreten.