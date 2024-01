Beim Sparkassen-Cup des SV Cosmos Aystetten wird mit Rundum-Bande und großen Toren gespielt. Zehn Mannschaften sind am Start.

Endlich wieder einmal Hallenfußball nach alter Burschen Herrlichkeit. Mit großen Toren und einer Rundumbande wird am Sonntag, 28. Januar, beim 1. Sparkassen-Cup des SV Cosmos Aystetten in der Neusässer Eichenwaldhalle gekickt. Einzig der sprungreduzierte Ball entstammt dem Futsal. „Ich freu mich drauf“, ist nicht nur Oliver Haberkorn, der Trainer des SV Ottmarshausen, begeistert.

Mit seiner Mannschaft, der SpVgg Westheim und dem TSV Neusäß sind insgesamt drei Lokalmatadore aus der Kreisliga Augsburg vertreten. Kopfzerbrechen bereiteten Cosmos-Abteilungsleiter Thomas Paschek in den letzten Tagen die Absagen des TSV Gersthofen und des FC Stätzling. „Ich musste viel telefonieren“, sagt der Turnierorganisator, der aber Ersatz gefunden hat. Der SV Mering nimmt nun mit zwei Mannschaften teil, die TSG Hochzoll komplettiert das Zehnerfeld. Weiter am Start sind die SpVgg Kaufbeuren, die TSG Augsburg und der SV Wortelstetten. Dem Sieger winkt ein Pokal und eine Prämie von 200 Euro in die Mannschaftskasse. Kreismeister SV Cosmos Aystetten will sich diese mit den selben Spielern sichern, die zuletzt bei der schwäbischen Meisterschaft auf dem Parkett standen. Es fehlen lediglich Patrick Wurm und Maximilian Heckel. Dafür kommt Balazs Gazdag zum Einsatz. Bereits am Vormittag ab 9 Uhr stehen sich zehn F-Junioren-teams gegenüber. Mit dabei sind namhafte Vereine wie FC Memmingen, TSV Schwaben Augsburg, TSV Kottern, TSV Landsberg, ESV Augsburg, TSV Königsnbrunn, FC Lauingen, TSG Stadtbergen, SG Lechfeld und die Gastgeber. (oli)