Hallenfußball

08.01.2024

Neue Keeper halten gut: Aystetten ist Kreismeister

Plus Der SV Cosmos Aystetten entthront bei der Hallenmeisterschaft im Kreis Augsburg den Seriensieger TSV Bobingen. Der ASV Hiltenfingen muss ohne Niederlage nach den Gruppenspielen die Koffer packen.

Von Oliver Reiser

Vor Wochenfrist war Tobias Ullmann noch von Sechsmeterpunkt gescheitert, diesmal setzte der 20-Jährige den alles entscheidenden Schuss in die Maschen und besiegelte so den 5:3-Sieg des SV Cosmos Aystetten, der den Titel des Hallenfußball-Meisters im Kreis Augsburg bedeutete. Damit hatte der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd den TSV Bobingen entthront, der in den letzten Jahren das Geschehen im Kreis und Landkreis Augsburg dominierte. Held des Tages aber war Aystettens erst vor wenigen Tagen verpflichteter Torhüter Niklas Frank, der im Endspiel einen und im Halbfinale drei Gewaltschüsse vom Sechsmeterpunkt entschärfen konnte. Neue Keeper halten gut.

Beim fast fünfstündigen Turnier bewegten sich die acht Mannschaften im Großen und Ganzen auf überschaubarem Niveau auf Augenhöhe. Das musste unter den knapp 500 Zuschauern auch Erwin Wurm feststellen, ein Mann der ersten Hallenstunde. 1980 wurde er im Trikot des FC Augsburg als bester Spieler der Endrunde gekürt. Später war er auch noch mit dem TSV Schwaben und dem TSV Dasing in der Augsburger Sporthalle vertreten. Sein Talent hat der ehemalige Zweitligaspieler seinem Sohn Patrick vererbt, der als kickender Coach beim SV Cosmos Aystetten aktiv ist. „Wir haben früher auf das fußballerische Wert gelegt. Heute wird alles von hohem Tempo, Pressing und Zweikämpfen bestimmt. Das Spielerische bleibt auf der Strecke“, analysierte der mittlerweile 68-Jährige.

