Handball

27.01.2022

Handball: Re-Start mit einem unguten Gefühl

Plus Die Corona-Zwangspause ist zwar vorbei, doch Trainer Christian Olmer vom TSV Meitingen sieht dem Re-Start skeptisch entgegen. Aber wer nicht spielt, steigt ab.

Von Oliver Reiser

Ab Samstag darf in Bayern wieder Handball gespielt werden. Das hat der Bayerische Handballverband so mitgeteilt. Und an dieser Regelung wird sich auch nichts mehr ändern, wenngleich die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie sich ständig nach oben bewegen. Für die Mannschaften aus dem Augsburger Land bedeutet das: Der Punktspielbetrieb wird fortgesetzt. Auch wenn das nicht allen gefällt.

