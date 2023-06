Kanuslalom

16.06.2023

Heretsrieder Schwestern auf der Erfolgswelle

Plus Janina und Lara Kriesinger überzeugen bei den ersten Kanuslalom-Wettkämpfen der Saison

Von Simone Kuchenbaur

Bei den süddeutschen Meisterschaften im Kanuslalom in Ulm gingen Janina und Lara Kriesinger aus Heretsried für den Augsburger Kanuverein an den Start. Lara Kriesinger wurde süddeutsche Meisterin bei den weiblichen Juniorinnen und deklassierte mit 6,66 Sekunden ihre Konkurrentinnen. Janina Kriesinger wurde süddeutsche Meisterin bei den Damen Leistungsklasse 1 mit 1,48 Sekunden Vorsprung. Die große Überraschung gelang den Schwestern in der Mannschaft. Beide starteten mit ihren männlichen Vereinskollegen in der Herrenklasse und holten auch hier jeweils den süddeutschen Meistertitel.

Beim internationalen Rennen in Meran ( Italien) gelang es Lara Kriesinger in dem stark besetzten internationalen Feld in der Juniorenklasse hinter der Slowenin Ulla Skok auf den zweiten Platz zu fahren. Eine Torstabberührung (2 Strafsekunden) kostete den Sieg.

